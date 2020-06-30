شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبلاية» يخطر المدربين باستئناف الدورى منتصف أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه النية داخل اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى لاستكمال الموسم الجارى منتصف أغسطس المقبل بدلا نهاية يوليو أو أول أغسطس على أن ينتهى الموسم منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الجبلاية أخطر مدربى أندية الدورى الممتاز بالموعد النهائى لاستئناف الدورى واستكمال الموسم الحالى منتصف أغسطس المقبل وذلك عبر تطبيق «الواتس اب» من خلال رسالة نصية أرسلها محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة للمدربين عبر الجروب الخاص للجبلاية للتواصل مع المدربين والذى تم إنشاؤه عقب جلسة اللجنة مع المديرين الفنيين الأربعاء الماضى.

ورفضت اللجنة الخماسية وإدارة المسابقات والمدير الفنى للجبلاية الالتزام بالدليل الاسترشادى لوزارة الشباب والرياضة الذى حدد شهرا لفترة الإعداد وقررت الجبلاية زيادة فترة الإعداد لـ٦ أسابيع باعتبارها الحد الأدنى الذى اشترطه المدربون لاستكمال الموسم بعد قرار الدولة بعودة الدورى.

يأتى هذا فى الوقت الذى أصدرت فيه الجبلاية بيانا رسميا أكدت فيه إعلانها عن الموعد الرسمى لعودة الدورى يوم الخميس المقبل بعد انتهائها من كافة الاجتماعات والجلسات والمشاورات مع الأندية والمدربين والمنتخبات.

وأصدرت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد برئاسة عمرو الجناينى بيانا أمس الأول أعلنت فيه نتائج اجتماعها مع حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول والكابتن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأوليمبى فى حضور وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد ود. محمود سعد المدير الفنى للاتحاد ومحمد بركات مدير المنتخب الأول، حيث استعرض الاجتماع الذى استغرق نحو ثلاث ساعات متطلبات المنتخبين الأول والأوليمبى من المسابقات المحلية قبل استئنافها. واستعرضت اللجنة الخماسية مع مدربى المنتخبات نتائج وتوصيات ومتطلبات رؤساء الأندية والمديرين الفنيين لفرق الدورى الممتاز لوضعها بعين الاعتبار وصولا إلى تحقيق أفضل مصلحة فنية للمنتخبات والأندية واللاعبين.

وبالاستماع إلى الاحتياجات الفنية للمنتخبات الوطنية تكون لدى اللجنة الخماسية صورة متكاملة والتوافق حول الفترة الزمنية الكافية فنيا لتدريبات الفرق حتى موعد استئناف المسابقة.

وعليه قررت اللجنة الإعلان عن الموعد الذى ستستأنف فيه مسابقة الدورى الممتاز موسم 19-2020 يوم الخميس المقبل على أن يعلن الجدول فى وقت لاحق.

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وقد حددت اللجنة الخماسية يوم الخميس المقبل للكشف عن موعد استئناف المسابقة بناء على ما سيعلنه الاتحاد الإفريقى لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل من مواعيد خاصة ببطولاته.