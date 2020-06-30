شكرا لقرائتكم خبر عن فالنسيا يعلن إقالة مدربه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي فالنسيا الإسباني إقالة المدير الفني ألبيرت سيلاديس بشكل فوري وتعيين فورو جونزاليس كمدير فني مؤقت حتى نهاية الموسم في الدوري الإسباني.
ونشر النادي الإسباني بيانًا قال فيه: «أخبر نادي فالنسيا ألبيرت سيلاديس بإقالته من منصبه كمدرب للفريق الأول بشكل فوري».
وأضاف النادي في بيانه: «النادي يود توجيه الشكر له علانية لعمله والتزامه خلال فترة تواجده في النادي، الفترة التي شهدت تأهلنا إلى الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال وتحقيق انتصارات في ملاعب لم نفز فيها من قبل».
وتابع فالنسيا في بيانه: «النادي يقدر أيضًا مساعدته ومساهمته منذ تولى منصب المدير الفني للفريق الأول في لحظة صعبة، ونتمنى له كل النجاح في مستقبله».
وكان «سيلاديس» قد تولى تدريب فالنسيا في سبتمبر الماضي خلفًا لمارسيلينو جارسيا تورال، ليتركه حاليًا في المركز الثامن في ترتيب الدوري الإسباني مبتعدًا بـ 8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.
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