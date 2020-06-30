شكرا لقرائتكم خبر عن «موراى» يقترح إجراء تغييرات بنقاط التصنيف فى التنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال آندى موراى، الحاصل على 3 ألقاب بالبطولات الأربع الكبرى، إن الجدول المعدل لبطولات اتحاد لاعبى التنس المحترفين الذى يتضمن إقامة 7 بطولات فى 7 أسابيع غير آمن للاعبين الذين سيجبرون على عدم المشاركة ببطولات كبرى؛ بسبب الجدول المضغوط.

ومن المنتظر أن تنطلق بطولات المحترفين، التى توقفت فى مارس؛ بسبب تفشى فيروس كورونا، مرة أخرى فى 14 أغسطس بإقامة بطولة واشنطن المفتوحة، تليها بطولة سينسناتى للأساتذة التى ستنتقل إلى ملاعب فلاشينج ميدوز، قبل بدء أمريكا المفتوحة.

ويبدأ موسم البطولات الرملية يوم 8 سبتمبر فى كيتسوبل بالنمسا، ثم تقام بطولة مدريد المفتوحة فى 13 سبتمبر، وروما للأساتذة فى 20 سبتمبر، ومن المنتظر انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة فى الأسبوع التالى.

وقال موراى، فى مؤتمر صحفى قبل بطولة خيرية: «اللعب بنصف النهائى أو النهائى فى نيويورك، ثم اللعب فى مدريد على ملاعب رملية بعد فترة طويلة من عدم اللعب على هذه الملاعب شىء غير آمن للاعبين».