شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول صفقة انتقال «حكيمي» لإنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية عن بعض الشكوك حول حسم صفقة انتقال المغربى أشرف حكيمى، ظهير ريال مدريد، إلى إنتر ميلان.
وزعمت العديد من التقارير أن الناديين اتفقا على حسم الصفقة نظير 40 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.
وقالت الصحيفة إن ريال مدريد لم يتلق حتى الآن العرض الرسمى من جانب إنتر ميلان لضم حكيمى.
وأشارت إلى أن ريال مدريد يرى الاستغناء عن حكيمى نظير 40 مليون يورو عرضًا سيئًا، لأن اللاعب اكتسب قيمة أكبر من ذلك خلال الموسمين الأخيرين.
وأوضحت أن ريال مدريد قد لا يوافق على عرض إنتر فور وصوله، ويستغل وجود أندية كبرى أخرى فى الصفقة لرفع السعر مثل بايرن ميونخ ومانشستر سيتى.
واختتمت الصحيفة أن ريال مدريد هادئ بشأن كل الأنباء التى تثار حول مصير حكيمى، لأن الكلمة الأخيرة ستكون للنادى الملكى الذى يربط الظهير المغربى بعقد حتى صيف 2023.
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