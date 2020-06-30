شكرا لقرائتكم خبر عن سارى: أتمنى بقاء بيانيتش فى صفوف يوفينتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر ماوريسيو سارى، المدير الفنى ليوفنتوس، عن رغبته فى بقاء البوسنى ميرالم بيانيتش، لاعب وسط الفريق، لفترة من الزمن داخل البيانكونيرى، فى ظل الأنباء التى تربطه بالرحيل إلى برشلونة.

وخرجت تقارير صحفية فى الساعات الماضية، أكدت اقتراب بيانيتش من الانضمام لبرشلونة فى صفقة تبادلية، ينتقل بمقتضاها آرثر ميلو لليوفى.

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وقال سارى فى تصريحات عقب مواجهة ليتشى نقلها موقع «توتو ميركاتو»: «لا أعرف ما إذا كان بيانيتش لن يلعب فى يوفنتوس بعد الموسم الجارى، لم أتلق أى اتصال من النادى».

وأضاف: «سيبقى بيانيتش معنا حتى نهاية الموسم، وأتمنى أن يظل لوقت آخر، لكننا سنتخذ هذه القرارات فى مرحلة لاحقة عندما تبدأ سوق الانتقالات، ميراليم فتى ذكى يعرف كيف يتكيف».

وأوضح سارى أنه يأمل فى عقد صفقات مميزة خلال الموسم المقبل حتى يتسنى له المنافسة على جميع البطولات التى يشارك فيها الفريق.