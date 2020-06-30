شكرا لقرائتكم خبر عن حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين لاعبي وأعضاء أطقم الدوري الإنجليزي الممتاز عقب ظهور نتيجة جولة الفحص الـ 11.

وكانت الجولة الفحص الـ 11 قد تم إجراءها على مدار الأسبوع بداية من 22 يونيو، وشملت 2250 لاعبًا وعضو طاقم بفريق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعبتر هذه الجولة من الفحص هي الثانية منذ استئناف البريميرليج في 17 يونيو السابق، ولم تفصح الرابطة عن هوية المصاب كما لم يؤكد أي ناد حتى اللحظة وجود الحالة المصابة ضمن صفوفه.

وتجري أندية الدوري الإنجليزي مسحات كورونا مرتين أسبوعيًا ويتم إعلان النتيجة المجمعة كل يوم اثنين. وفي المجمل، تم إجراء 14307 فحصًا حتى اللحظة في البيرميرليج منذ مايو الماضي، كشفوا عن إصابة 19 شخصًا بكورونا.