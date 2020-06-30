شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. برشلونة يعلن ضم لاعب يوفنتوس مقابل 60 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة الإسباني عن ضم ميراليم بيانيتش من نادي يوفنتوس الإيطالي، بعقد يمتمد لمدة 4 مواسم قادمة.

وفي بيان رسمي، أكد برشلونة أنه اتفق مع يوفنتوس على انتقال بيانيتش للنادي الكتالوني بعقد لمدة 4 مواسم وبشرط جزائي قيمته 400 مليون يورو.

وكلفت الصفقة خزائن البارسا مبلغ 60 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو

وأكد النادي أن اللاعب البوسني سيظل في صفوف ناديه الحالي يوفنتوس حتى نهاية المنافسات الرسمية لموسم 2019-2020.

جدير بالذكر أن برشلونة سبق وأعلن عن انتقال لاعبه آرتو ميلو إلى صفوف البيانكونيري مقابل 72 مليون يورو.

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