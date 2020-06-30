شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: برشلونة سيطيح بـ«سيتين» في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي برشلونة الإسباني للإطاحة بمدربه كيكي سيتين من منصبه بنهاية الموسم الجاري بعد أقل من موسم واحد من تعيينه، إلا في حالة فوزه ببطولة بنهاية الموسم.

وحسب موقع «جول» العالمي، فإن إدارة النادي الكتلوني أصبحت مستعدة لإقالة المدرب، الذي تولى القيادة الفنية للفريق في يناير الماضي خلفًا لإرنستو فالفيردي، في حال لم تتحسن النتائج بشكل ملحوظ.

وأشار التقرير إلى أن «سيتين» خسر ثقة غرفة الملابس التي يقودها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الوقت الذي لا يشعر فيه أيضًا مجلس الإدارة بالسعادة تجاه أداء الفريق في المباريات الأخيرة.

وفي حال لم ينجح «سيتين» في قيادة الفريق للفوز بالدوري الإسباني أو دوري الأبطال بنهاية الموسم الجاري 2019-2020، فإن مصيره يبدو محسومًا بمغادرة قلعة كامب نو.

وكان برشلونة قد تعادل مؤخرًا مع سيلتا فيجو ليفسح الطريق لريـال مدريد بالتحليق وحيدًا في صدارة الدوري الإسباني بفارق نقطتين، قبل 6 جولات من نهاية المسابقة.

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