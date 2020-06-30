شكرا لقرائتكم خبر عن «كوكا» ينضم لقائمة خاصة بعد تتويج أولمبياكوس بالدوري اليوناني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضمن نادي أولمبياكوس لقب الدوري اليوناني للمرة رقم 45 في تاريخه (رقم قياسي)، وذلك بعد الفوز، مساء أمس الأحد، على أيك أثينا بنتيجة 2-1، ليحافظ على تواجده في قمة الترتيب برصيد 78 نقطة وبفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه، باوك، قبل 6 جولات كاملة من النهاية.

وتوج أولمبياكوس باللقب بعد غيابه عن الصورة لمدة موسمين متتاليين لصالح أيك (بطل 17/18) وباوك (بطل 18/19) على التوالي.

وحصل المهاجم المصري أحمد حسن كوكا على أول مسابقة دوري في مسيرته الاحترافية في القارة الأوروبية، وذلك في محطته الاحترافية الثالثة مع العملاق اليوناني، وفي موسمه الثامن من الاحتراف.

ويلعب «كوكا» حاليًا ضمن صفوف أولمبياكوس مُعارًا من نادي براجا البرتغالي الذي كان توج معه بأول البطولات خلال مسيرته مع الأندية (كأس البرتغال في موسم 2015/2016).

ويقضي الدولي المصري فترة الإعارة الثانية له مع أولمبياكوس، بعدما انضم إلى الفريق في موسم 2018/2019 على سبيل الإعارة لموسم واحد، قبل أن يعود لبراجا لمدة 6 أشهر، ويرجع مرة أخرى إلى أوليمبياكوس على سبيل الإعارة في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، مع إمكانية الانضمام للفريق اليوناني بشكل نهائي مقابل 2.5 مليون يورو بنهاية الموسم.

ولم يحصل «كوكا» على فرصة اللعب بشكل آساسي، إذ شارك في 9 مباريات بالدوري اليوناني، 7 منهم كبديل، لكنه برهن على أهميته كمعوض للمهاجم المغربي يوسف العربي الذي يحتل مركز المهاجم الأساسي في النادي اليوناني.

وسجل المصري هدفين وشارك في فوز فريقه بجميع المباريات (9) التي لعبها في الدوري اليوناني، كما خاض جميع مباريات الكأس منذ انضمامه، والتي شهدت وصول أولمبياكوس للمباراة النهائية (ضد أيك أثينا) في فرصة ذهبية للتتويج بالثنائية المحلية هذا الموسم.

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وانضم «كوكا» لقائمة مميزة من النجوم المصريين المحترفين الذي حققوا مع فرقهم لقب الدوري في القارة العجوز، مثل أحمد حسام ميدو (مع أياكس الهولندي) وأحمد حسن (مع أندرلخت البلجيكي) ومحمد زيدان (مع بوروسيا دورتموند الألماني) ومحمد النني (مع بازل السويسري)، ومؤخرًا انضم لهم النجم المصري محمد صلاح (مع ليفربول الإنجليزي).