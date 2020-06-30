شكرا لقرائتكم خبر عن «سموحة» يعتزم إنشاء فرع ثالث بمدينة العلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رئيس نادي سموحة، المهندس محمد فرج عامر، عن موافقة وزير الإسكان المهندس عاصم الجزار، على تخصيص قطعة أرض لنادى سموحة بمدينة العلمين الجديدة.

وكتب عامر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): «أتوجه بالشكر للوزير عاصم الجزار، وزير الإسكان، لموافقته بناء على طلبي لتخصيص 200 فدان في مدينة العلمين الجديدة، لإنشاء فرع جديد للنادي وإقامة مدينة إسكان متميز لأعضاء نادي سموحة».

ويمتلك نادى سموحة فرعين أحدهما في وسط الإسكندرية والثاني في مدينة برج العرب غرب المحافظة.

من ناحية أخرى، يواصل الفريق الكروي الأول بالنادي تدريباته اليومية استعدادا لعودة مسابقة الدوري الممتاز، وحرص رئيس النادي على حضور المران لدعم الفريق والجهاز الفني قبل عودة المباريات.

وكشفت المسحة الأولى والثانية للاعبي سموحة عن خلو الفريق من أية إصابات؛ وهو ما أضفى حالة من الارتياح على التدريبات اليومية.

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