شكرا لقرائتكم طبية اتحاد الكرة: جميع حالات كورونا التى تم اكتشافها فى الدوري بسيطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أن قبل التجمع لاستئناف الدوري العام سيتم عمل مسحات لجميع اللاعبين، وقال سلطان فى تصريحات تلفزيونية متابعة اللاعبين الطبية في الفترة المقبلة سيكون أفضل بعد انتظامه مع تدريبات ناديه وابتعاده عن التجمعات الخارجية"، والحالات التى تم اكتشافها بسيطة ويتم عزلها فى المنزل فقط".

وأضاف: "من الطبيعي ظهور حالات كورونا فى الأندية سواء فى المسحة الطبية الأولي أو الثانية، اللجنة الطبية توصي بمسحة أسبوعية خلال فترة تدريبات الفريق، ومسحة قبل كل مباراة في بطولة الدوري".

أكد رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أنه لابد من وصول نتائج مسحات كورونا قبل المباراة بساعات متابعا: " تم التواصل مع كافة الأجهزة الطبية للأندية لبدء البروتوكول الطبي على الفور، وهو يتوافق مع بروتوكول منظمة الصحة العالمية والاتحادات الدولية".

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وتابع رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة "البروتوكول يتضمن إجراء مسحتين قبل نزول التدريبات ومسحة قبل كل مباراة بـ 24 ساعة لكل عناصر اللعبة لنضمن أن كل من هو داخل المستطيل الأخضر غير مصاب".

واستطرد: "لدينا حرص على سرعة سحب العينات، وسحب النتائج قبل المباريات، وقد نضطر إلى تأجيل بعض المباريات في حالة تأخر ظهور النتائج".