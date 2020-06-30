شكرا لقرائتكم حسني عبدربه: الإسماعيلي يحتاج لثورة داخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال حسني عبد ربه، لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إن العمل في اتحاد الكرة في التوقيت الحالي لا يناسبه لذلك قرر التراجع عن فكرة الترشح في الانتخابات.
وتابع القيصر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" على فضائية أون تايم سبورت، مساء الأثنين، أن الإسماعيلي يحتاج لثورة داخلية لانقاذ النادي، لافتا أن الأمور حاليا دخل ناديه لا تسير على ما يرام.
وأضاف عبد ربه أن العلاقة بينه وبين رئيس النادي إبراهيم عثمان جيدة للغاية ولا توجد خلافات، قائلا: "هدفنا هو المصلحة العامة للنادي، وهناك بعض الأشخاص هدفها القضاء على رموز النادي".
ولد حسني عبد ربه في الأول من نوفمبر عام 1984، وبدأ مشواره مع كرة القدم بقميص النادي الإسماعيلي الذي عشقه فاختتم حياته وعلق حذائه على أرض ستاد الإسماعيلية بعد 17 عامًا من العطاء كان خلالها حلقة الوصل بين جيل كبير حقق البطولات للدراويش، وجيل آخر كافح كثيرًا وظلمه مستوى الأهلي محتكر البطولات في منتصف الألفية الجديدة، وانتهاءًا بجيل قد تنساه جماهير الإسماعيلي بسبب المستوى المتواضع الذي يقدمه منذ 9 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر حسني عبدربه: الإسماعيلي يحتاج لثورة داخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.