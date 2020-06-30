شكرا لقرائتكم حسني عبدربه: الإسماعيلي يحتاج لثورة داخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسني عبد ربه، لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إن العمل في اتحاد الكرة في التوقيت الحالي لا يناسبه لذلك قرر التراجع عن فكرة الترشح في الانتخابات.

وتابع القيصر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" على فضائية أون تايم سبورت، مساء الأثنين، أن الإسماعيلي يحتاج لثورة داخلية لانقاذ النادي، لافتا أن الأمور حاليا دخل ناديه لا تسير على ما يرام.

وأضاف عبد ربه أن العلاقة بينه وبين رئيس النادي إبراهيم عثمان جيدة للغاية ولا توجد خلافات، قائلا: "هدفنا هو المصلحة العامة للنادي، وهناك بعض الأشخاص هدفها القضاء على رموز النادي".

Advertisements

ولد حسني عبد ربه في الأول من نوفمبر عام 1984، وبدأ مشواره مع كرة القدم بقميص النادي الإسماعيلي الذي عشقه فاختتم حياته وعلق حذائه على أرض ستاد الإسماعيلية بعد 17 عامًا من العطاء كان خلالها حلقة الوصل بين جيل كبير حقق البطولات للدراويش، وجيل آخر كافح كثيرًا وظلمه مستوى الأهلي محتكر البطولات في منتصف الألفية الجديدة، وانتهاءًا بجيل قد تنساه جماهير الإسماعيلي بسبب المستوى المتواضع الذي يقدمه منذ 9 سنوات.