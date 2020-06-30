شكرا لقرائتكم سيف زاهر يعلن إنطلاق الدوري المصري 7 أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الإعلامي سيف زاهر عن انطلاق الدوري الممتاز سيكون في السابع من أغسطس المقبل، موضحا أن المسابقة ستنطلق بالمباريات المؤجلة وبعدها بثلاثة ايام سيبدأ الأسبوع الكروي بشكل منتظم.

وتابع في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" على فضائية أون تايم سبورت، أن اتحاد الكرة استقر على هذا الموعد ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه الخميس المقبل.

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واستقر مسئولو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، على تأجيل نهاية الدورى الحالى إلى 30 أكتوبر بدلا من يوم 15 كما كان مقررا، بعد الاجتماع مع مدربى أندية الدورى الممتاز وكذلك حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الأول وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، حيث أجمع كل المدربين على ضرورة منح اللاعبين فترة اعداد كافية قبل استئناف النشاط الرياضى حرصا على سلامة اللاعبين وخشية تعرضهم للإصابات.

وتبحث اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، العودة إلى قائمة الـ25 لاعبا فى دورى الموسم المقبل بدلا من قائمة الـ30 لاعبا، لاسيما بعد قرار اللجنة الخماسية أمس باعتماد إقامة دورى مواليد 99 فى الموسم المقبل، بناء على توصية من شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى.