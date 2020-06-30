شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: ألغوا الدوري وامنحوا الدرع للأهلى حفاظا على الأرواح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك الأسبق، بإلغاء مسابقة الدوري المصري بنسختها الحالية حفاظا على الأرواح من الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وضرب ملايين الأشخاص حول العالم.

وقال نجم الأهلى والزمالك الأسبق في تصريحات خاصة:" أعطوا الدوري للأهلى حلال عليه وابدأوا الموسم الجديد مفيش مشكلة عشان نعرف راسنا من رجلنا وإذا كانت مسحات الأندية سلبية فمن حق اتحاد الكرة استكمال الدوري ولكن هذا لم يحدث".

وأضاف عبد العال :"اتحاد الكرة ضعيف ويصر على استكمال الدوري عندا في مرتضى منصور وهيطلع أسد في الأخر مثلما حدث في مباراة القمة واللجنة الطبية بالجبلاية لا تفقه شيء".

ووضعت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، بعض الشروط لتأجيل أو الغاء مباريات الدورى العام حال عودتها فى شهر أغسطس المقبل بعد قرار مجلس الوزراء باستئناف النشاط الرياضى، فى ظل الأوضاع الحالية واستمرار الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم إجراء مسحة لكل لاعب وحكم ومراقب قبل كل مباراة، وإذا لم تظهر نتيجة مسحة كورونا قبل المباراة بوقت كاف لن تقام المباراة في موعدها وسيتم تأجيلها لوقت لاحق.

وتابع مسئولو الجبلاية أنهم طلبوا ظهور نتيجة مسحات كورونا قبل أي مباراة بـ6 ساعات على الأقل، كما حددوا بشكل مبدئي تأجيل أو إلغاء أي مباراة لفريق يضم بين صفوفه 5 حالات مصابة بفيروس كورونا.

من ناحية أخرى، وضعت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، عددا من من المعايير والضوابط التى سيتم تنفيذها في معسكرات المنتخبات الوطنية للحفاظ على سلامة اللاعبين ، خاصة بعد قرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى فى مصر خلال الفترة المقبلة والتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن الاجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية لمعسكرات المنتخبات الوطنية المختلفة عددا من الضوابط، ابرزها:

- توفير غرفة عزل وعيادة متخصصة داخل مكان المعسكر .

- تخصيص غرفة لكل لاعب فى المنتخب ومنع الجمع بين أكثر من لاعب فى غرفة واحدة.

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- منع التجمعات والزحام والزيارات فى المعسكرات والتدريبات.

- تنظيم وتسجيل الدخول والخروج وخطة تطهير يومية .

- الكشف الطبى قبل دخول المعسكر " قياس الحرارة.

- اجراء التحاليل اللازمة" .

- متابعة اللاعبين طبيا صباحا ومساء واستبعاد أى لاعب تظهر عليه الأعراض

- وسيلة نقل ثابتة للاعبين وتطهيرها بصفة دورية قبل وبعد الاستخدام.

- عدم استخدام غرف خلع الملابس وارتداء اللاعبين لملابسهم فى فندق الاقامة.