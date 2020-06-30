شكرا لقرائتكم إنبي: سنستطلع رأي حلمي طولان بشأن استعارة صلاح محسن من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، عن صلاح محسن، مهاجم النادي الأهلي والمعار حاليا الى سموحة حتى نهاية الموسم، ومهاجم إنبي سابقا، وأكد زكريا السيد خلال تصريحات تلفزيونية: "صلاح محسن مهاجم جيد ومؤثر معنا وربما لم يأخذ فرصته كاملة مع النادي الأهلي ولكن هو صاحب قدرات عالية"

وتابع: "لم نناقش ملف استعارة اللاعب، ولكن ساعقد جلسة مع حلمي طولان، المدير الفني لانبي، من أجل مناقشة ذلك الملف".

كشف زكريا السيد، حقيقة دخول النادي البترولي من أجل الحصول على خدمات محمد عنتر، جناح نادي الزمالك.

وأكد زكريا السيد : "لم نفاوض الزمالك من أجل الحصول على محمد عنتر، وذلك لا يمنع أنه لاعب جيد ولكننا لم نفاوضه"

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وعن حقيقة توجيه الشكر لامام محمدين، شدد رئيس إنبي: "إمام محمدين صاحب فضل كبير وإنجازات كثيرة للنادي البترولي لذلك فهو مستمر معنا رغم بلوغه سن التعاقد بسبب خبراته العريقة".

وقال زكريا السيد،إن النادي الأهلي لم يتقدم بأي عروض رسمية من أجل الحصول على خدمات أسامة جلال، مدافع الفريق البترولي.

أوضح: "أسامة جلال لاعب جيد ولن نقف أمام احترافه أو خروجه ولكن بشرط تلقي عرض جيد ومميز ومناسب لامكانياته"

وفي سياق آخر، أوضح رئيس إنبي: "محمد شريف لاعب مميز وطلبنا من الأهلي رسميا تجديد إعارة اللاعب في الموسم الجديد".