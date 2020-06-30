شكرا لقرائتكم إنبي: الأهلي لم يفاوضنا لضم أسامة جلال.. وطلبنا تجديد استعارة محمد شريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، إن النادي الأهلي لم يتقدم بأي عروض رسمية من أجل الحصول على خدمات أسامة جلال، مدافع الفريق البترولي.

وأكد زكريا السيد في تصريحات تلفزيونية: "أسامة جلال لاعب جيد ولن نقف أمام احترافه أو خروجه ولكن بشرط تلقي عرض جيد ومميز ومناسب لامكانياته"

وفي سياق آخر، أوضح رئيس إنبي: "محمد شريف لاعب مميز وطلبنا من الأهلي رسميا تجديد إعارة اللاعب في الموسم الجديد".

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وقال عمر ربيع ياسين، إن أسامة جلال ، دخل بؤرة اهتمامات نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي، وذلك للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ظهور بمستوي متميز مع الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام التي أقيمت نهاية العام الماضي.

وأكد : "الفريق البرتغالي يزاحم النادي الأهلي الذي حصل على توقيع اللاعب في وقت سابق لتدعيم خط دفاعه، لكنه لم ينجح في التوصل لاتفاق نهائي مع الفريق البترولي بشأن المقابل المادي المطلوب للاستنغناء عن اللاعب".

وأوضح: "جلال أبلغ مسؤولي انبي أن رغبته الأولي هي الأنضمام للأهلي، وفى حالة عدم التوصل لاتفاق، سيخرج للاحتراف الخارجي".