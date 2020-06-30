شكرا لقرائتكم إنبي: لم نفاوض الزمالك لضم محمد عنتر فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، حقيقة دخول النادي البترولي من أجل الحصول على خدمات محمد عنتر، جناح نادي الزمالك، وأكد زكريا السيد خلال تصريحات تلفزيونية: "لم نفاوض الزمالك من أجل الحصول على محمد عنتر، وذلك لا يمنع أنه لاعب جيد ولكننا لم نفاوضه" وعن حقيقة توجيه الشكر لإمام محمدين، شدد رئيس إنبي: "إمام محمدين صاحب فضل كبير وإنجازات كثيرة للنادي البترولي لذلك فهو مستمر معنا رغم بلوغه سن التعاقد بسبب خبراته العريقة". وقال زكريا السيد،إن النادي الأهلي لم يتقدم بأي عروض رسمية من أجل الحصول على خدمات أسامة جلال، مدافع الفريق البترولي. Advertisements أوضح: "أسامة جلال لاعب جيد ولن نقف أمام احترافه أو خروجه ولكن بشرط تلقي عرض جيد ومميز ومناسب لامكانياته" وفي سياق آخر، أوضح رئيس إنبي: "محمد شريف لاعب مميز وطلبنا من الأهلي رسميا تجديد إعارة اللاعب في الموسم الجديد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنبي: لم نفاوض الزمالك لضم محمد عنتر فى الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.