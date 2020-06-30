شكرا لقرائتكم عمر ربيع ياسين يكشف أسماء المصابين بكورونا في إنبي ودجلة والمقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، إن نتائج المسحات الطبية التي خضع لها لاعبو الدوري الممتاز، أثبتت إصابة عدد من لاعبي إنبي ووادي دجلة والمقاولون العرب.

وقال عمر ربيع ياسين، خلال تصريحات تلفزيونية: المصابين بكورونا هم كل من أحمد شكري جناح نادي انبي، ومروان حمدي مهاجم وادي دجلة، ومحمود أبو السعود حارس مرمي المقاولون العرب، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتستعد الأندية المصرية لاستئناف النشاط الرياضي، واستكمال مسابقة الدوري التي سينطلق في أغسطس المقبل.

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على جانب آخر، قال عمر ربيع ياسين، إن أسامة جلال مدافع نادي إنبي والمنتخب الاوليمبي المصري، دخل بؤرة اهتمامات نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي، وذلك للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ظهور بمستوي متميز مع الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام التي أقيمت نهاية العام الماضي.

وأكد أن الفريق البرتغالي يزاحم النادي الأهلي الذي حصل على توقيع اللاعب في وقت سابق لتدعيم خط دفاعه، لكنه لم ينجح في التوصل لاتفاق نهائي مع الفريق البترولي بشأن المقابل المادي المطلوب للاستنغناء عن اللاعب".

وأوضح: "جلال أبلغ مسؤولي انبي أن رغبته الأولي هي الأنضمام للأهلي، وفى حالة عدم التوصل لاتفاق، سيخرج للاحتراف الخارجي".