شكرا لقرائتكم عمر ربيع ياسين: توصية سيزا مدرب الأهلي تعيد صالح جمعة إلي حسابات فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمر ربيع ياسين، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي وافق علي عودة صالح جمعة صانع العاب الفريق الي التدريبات الجماعية مرة أخري خلال الفترة المقبلة استعدادًا لاستئناف الدوري.

وأكد عمر ربيع ياسين خلال تصريحات تلفزيونية: "موافقة فايلر جاءت بعد توصية من المدرب العام سيزا الذي يقود تدريبات الفريق في الوقت الحالي- نظرًا لتواجد فايلر في سويسرا-، والذي أكد خلالها التزام اللاعب بخوض التدريبات البدنية واصراره على العودة من جديد لحسابات الجهاز الفني".

كان فايلر قد أعلن في وقت سابق ان جمعة خارج حساباته نهائيًا، وطلب الاستغناء عن خدماته، قبل أن يمنحه فرصة أخيرة.

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وعلى جانب آخر، قال عمر ربيع ياسين، إن أسامة جلال مدافع نادي إنبي والمنتخب الاوليمبي المصري، دخل بؤرة اهتمامات نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي، وذلك للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ظهور بمستوي متميز مع الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام التي أقيمت نهاية العام الماضي.

وأكد أن الفريق البرتغالي يزاحم النادي الأهلي الذي حصل على توقيع اللاعب في وقت سابق لتدعيم خط دفاعه، لكنه لم ينجح في التوصل لاتفاق نهائي مع الفريق البترولي بشأن المقابل المادي المطلوب للاستنغناء عن اللاعب".

وأوضح: "جلال أبلغ مسؤولي انبي أن رغبته الأولي هي الأنضمام للأهلي، وفى حالة عدم التوصل لاتفاق، سيخرج للاحتراف الخارجي".