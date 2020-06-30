شكرا لقرائتكم حسني عبدربه: السماسرة دمروا الإسماعيلي.. ولا يوجد خلافات مع إبراهيم عثمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسني عبد ربه، لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أن بعض الشخصيات في الإسماعيلي هدفها القضاء على رموز النادي.

وتابع عبدربه في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" على فضائية أون تايم سبورت، مساء الأثنين، الإسماعيلي يحتاج للدعم من الجميع ولا توجد خلافات بيني وبين إبراهيم عثمان".

وأضاف القيصر:" السامسرة خربوا النادي وجلبوا الكثير من اللاعبين دون المستوى وحصلوا على أكبر استفادة مادية نظير ذلك ولم يعود هذا بالفائدة على الفريق".

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وختم : "حلم من احلامي التواجد في منصب بنادي الاسماعيلي، لكن الفريق في حاجة لثورة داخلية.

ويعتبر حسني عبد ربه أحد أساطير الإسماعيلية على صعيد تمثيل المنتخبات الوطنية، فتوج ببطولتين لكأس الأمم الإفريقية منها بطولة غانا 2008 والتي شهدت اختياره أفضل لاعب في الأمم الإفريقية لهذه النسخة بسبب المستوى الرائع الذي قدمه في جميع المباريات.