شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يواصل تدريباته بقلق وحذر بعد إعلان إصابه لاعب آخر بكورونا "صور" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنتظم الفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى فى تدريباته على ملاعب النادى بسموحه تحت قياده مديره الفنى طلعت يوسف وظهر القلق الشديد على معظم لاعبى الفريق عقب اعلان اصابه لاعب اخر بحاله كورنا وعزله رغم عدم وجود اعراض عليه .

ونجح طلعت يوسف المدير الفنى فى احتواء حاله القلق لدى اللاعبين وذلك بلقاء وضح من خلاله ان حاله ثنائى الاتحاد مستقرة وأن الدكتور عمرو الاشلم طبيب الفريق يقوم بالمتابعه لحظة بلحظة .

وبدأ التدريبات الاولى بتدريب لحراس المرمى تحت قياده مجدى بهلول ثم قام طلعت يوسف بتقسيم اللاعبين الى مجموعتين تحت اشراف احمد عبد اللطيف مخطط الاحمال.

وأجرى محمد مصيلحى رئيس النادى اتصالا بطلعت يوسف للاطمئنان على الحاله المعنويه للاعبين ووعوده بزياره قريبه لتدريبات الفريق .

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أعلن نادى الإتحاد السكندرى إيجابية حالة واحدة بين اللاعبين، وفقا لنتائج المسحة الطبية التى أجريت للاعبين والجهاز الفنى والإدارى بالتنسيق بين إدارة النادى واتحاد الكرة، يوم السبت الماضى، والخاصة بفيروس كوفيد 19 "كورونا".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات لعزل اللاعب من خلال عمرو الأشلم طبيب الفريق، والذى سيتولى التدابير الخاصة بعلاج اللاعب وعزله بالتنسيق مع محمد سلطان المستشار الطبى للجبلاية، حتى تعافى اللاعب وشفائه من الفيروس

وأظهرت المسحة الاولى التى أجراها لاعبو الإتحاد السكندرى عن وجود حالة إيجابية لفيروس كورونا بين أحد اللاعبين رافضين الإفصاح عن اسمه احتراما لمشاعره ومشاعر أهله، وسادت حالة من الاطمئنان بين اللاعبين بعد علمهم بحالة زميلهم المصاب بالكورونا والاطمئنان على حالته المستقرة، وكئف يوسف أنه يتمنى أن نأخذ تدابيرنا الاحترازية الكافية حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه بإصابة أحد اللاعبين فجأة ووقتها لن نستطيع أن نفعل شيئا مشيرا إلى أن مسئولو اتحاد الكرة اكدوا انه سيكون هناك مستشفى خاصة لعزل الرياضيين، إلا أننا لم نعرف مكانها حتى اللحظة .