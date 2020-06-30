بطولة ايطاليا: بوفون وكييليني يجددان لعام واحد مع يوفنتوس

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روما (أ ف ب) - جدد اللاعبان الأسطوريان ليوفنتوس الايطالي، حارس المرمى جانلويجي بوفون وقطب الدفاع جورجيو كييليني، عقديهما لمدة عام حتى 2021، كما أعلن بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الماضية الإثنين.

وكتب يوفنتوس على حسابه على تويتر "نبأ رائع: جدد جانلويجي بوفون وجورجيو كييليني عقديهما مع يوفنتوس لعام إضافي".

ويعتبر بوفون (42 عاما) وكييليني (35 عاما) من ركائز الفريق، حيث يحتفل الأول العام المقبل بمرور 20 عاما على انضمامه إليه آتيا من بارما، بينما التحق كييليني بـ"السيدة العجوز" من فيورنتينا في 2005.

وحاز بوفون في صفوف يوفنتوس على لقب الدوري المحلي تسع مرات، وكأس إيطاليا أربع مرات، وكان ضمن تشكيلة المنتخب الإيطالي المتوج بلقب كأس العالم عام 2006 في ألمانيا.

وبقي بوفون قائدا ليوفنتوس لسنوات، قبل ان تُنقل الشارة الى كييليني لدى انتقال الحارس الى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي لموسم 2018-2019.

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وأمضى بوفون موسما واحدا في باريس، قبل ان يعود الى فريقه حيث يلعب حاليا احتياطيا للبولندي فويتشيك تشيشني.

وخاض بوفون في 18 كانون الأول/ديسمبر، مباراته الرقم 647 في "سيري أ"، معادلا الرقم القياسي الذي يحمله أسطورة ميلان المدافع باولو مالديني. وحقق بوفون الرقم مع ناديي يوفنتوس (479 مباراة) وبارما الذي دافع عن ألوانه حتى العام 2001.

وكانت تلك المباراة الأخيرة لبوفون مع يوفنتوس هذا الموسم في الدوري، علما بأنه خاض 13 مباراة في مختلف المسابقات، آخرها نهائي كأس إيطاليا الذي خسره فريقه أمام نابولي بركلات الترجيح في وقت سابق هذا الشهر.

أما كييليني، فأحزر لقب الدوري المحلي مع يوفنتوس ثماني مرات، علما بأنه غاب عن صفوفه لغالبية هذا الموسم بسبب إصابة في الركبة.