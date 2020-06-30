شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يؤجل التمديد للمهدى سليمان لحين الانتهاء من ملفات العقود الضخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل مسئولو نادى بيراميدز الجلسة التى كان من المفترض عقدها مع المهدى سليمان حارس مرمى الفريق الكروى الأول، من أجل التفاوض على تمديد تعاقده الذى سينتهى بنهاية الموسم المقبل، وذلك لحين الانتهاء مع ملفات تمديد وتعديل تعاقد اللاعبين أصحاب العقود الضخمة من الناحية المادية مثل عمر جابر وعلى جبر وأحمد الشناوى.

ومدد نادى بيراميدز تعاقده مع المدافع على جبر لمدة عامين إضافيين ليستمر بموجبه فى صفوف بيراميدز حتى عام 2024، بعدما كان عقده السابق ينتهى فى عام 2022، يأتى ذلك لما سبق وأشار إليه ”الخليج 365” فى إطار خطة النادى لتخفيض عقود كل من عمر جابر وعلى جبر وأحمد الشناوى، حيث إنهم من أعلى العقود فى صفوف الفريق.

أوضح عمرو بسيونى مدير التعاقدات بالنادى أن على جبر كان عقده القديم ينتهى عام 2022 ووقع عقدا جديدا يبقى بموجبه لموسمين إضافيين ويصبح مستمرا فى النادى حتى عام 2024، على غرار ما حدث مع عمر جابر الذى وقع مؤخرا على عقده الجديد والذى يستمر بموجبه لعام 2024، فى إطار حرص إدارة بيراميدز على تجديد عقود العناصر الأساسية بالفريق.

وتنتظر إدارة الكرة ببيراميدز الإنتهاء من ملفات تمديد وتعديل عقود هؤلاء اللاعبين، ثم الانتقال للمهدى سليمان من أجل تجديد تعاقده وترضيته، خاصة وإن قيمة عقده لا تتخطى الـ 5 ملايين جنيه، وأن المفاوضات المقبلة ستشهد تغيرا فى قيمة العقد خاصة أنه أصبح الحارس رقم واحد حاليًا.