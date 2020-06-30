شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يعلن إجمالى إصابات كورونا فى الفريق.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن المزين المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى طنطا، عن ظهور نتائج المسحة الطبية الثانية التى أجراها الفريق الجهاز الفنى والإدارى، والتى أثبتت عن ظهور حالات إصابة جديدة بفيرس كورونا، ليصل عدد الحالات المصابة بالفريق حتى الآن لـ 7 حالات.

أضاف المزين فى تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أن عدد الحالات المصابة بكورونا فى فريق طنطا وصلت لـ 7 بواقع 4 لاعبين من بينهم 3 من القوام الأساسى، و3 من الجهاز الفنى، مشيرًا إلى إنهم لم يظهر عليهم الأعراض رغم إن المسحة الثانية أثبتت إصابتهم.

تابع المدير الفنى حديثه، مشيرًا إلى إنه لم يتم تحديد مصير التدريبات الجماعية للفريق بعد ظهور تلك النتيجة، واستكمل، إنه سيتم الرجوع لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب، سواء باستكمال المران أو توقفه.

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وكان مصدر مسئول بنادى طنطا كشف عن تقدم علاء عكاشة مدير الكرة بالفريق الكروى باستقالة من منصبه إلى مجلس إدارة النادى برئاسة فايز عريبى عقب ظهور نتيجة المسحة الأولى التى كشفت وجود 5 حالات إيجابية بفيروس كورونا، خوفا على حياتة وأسرته، وذلك ضمن الاستعدادات لعودة النشاط الرياضى واستئناف مباريات الدورى المصرى هذا الموسم.

وقررت اللجنة الطبية بنادى طنطا برئاسة طارق المعداوى عزل الـ5 مصابين بالفريق الكروى بكورونا، بالمنزل، مع توفير برتوكول العلاج من قبل وزارة الصحة المصرية ومتابعة الحالات يوميا لحين الشفاء.