7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الإثنين 29 / 6 / 2020 العفى مقدمتها، "دونجا" يوقع لنادى الزمالك لمدة 4 مواسم مقبلة

الأهلي يعلن سلبية المسحة الثانية لجميع عينات لاعبيه وأجهزته من فيروس كورونا

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي إن جميع عينات مسحة كورونا الثانية التي أجراها لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي أمس جاءت سلبية، موضحًا أنه تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية الثانية، أمس الأحد، للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، وجاءت نتيجتها سلبية مائة بالمائة.

مصدر ببيراميدز: الزمالك لم يطلب ضم دونجا رسميًا وننتظر المفاوضات لتحديد مصيره

كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز، عن أن الإدارة لم تتلق أى مفاوضات رسمية من نظيرتها بالزمالك من أجل حصول الأخير على خدمات نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق، قائلاً: "سمعنا عن توقيع دونجا للزمالك 4 سنوات، لكن لم نتأكد حتى الآن من المعلومة، ولم تحدث مفاوضات رسمية مع الإدارة البيضاء حتى الآن".

‎مروان محسن: فايلر يدعمني بقوة.. ونعد جماهير الأهلي باستعادة دوري الأبطال

أكد مروان محسن مهاجم الأهلى أنه يتمنى حصد لقب الهداف محليًا وأفريقيا والحفاظ على بطولة الدوري مؤكدًا أن خوض تدريباته الجماعية من جديد على ملعب التتش بالجزيرة أمر إيجابي للغاية، خاصة بعد فترة التوقف التي اقتربت من 4 أشهر تقريبًا.

"دونجا" يوقع لنادى الزمالك لمدة 4 مواسم مقبلة

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كشف مصدر مقرب من نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط بيراميدز، أنه قام بالتوقيع لنادى الزمالك على عقد يمتد لمدة 4 مواسم مقبلة، موضحا أن اللاعب لم يشترط أية أمر على نادى الزمالك ووقع على الفور لقلعة ميت عقبة، بعد الاتفاقات التى تمت معه، وأوضح المصدر ذاته أن دونجا حصل على وعد بإنهاء الصفقة مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

كلام نهائي.. جيرالدو خارج الأهلي في الموسم الجديد

أبلغ السويسري رينيه فايلر إدارة ناديه بخروج الأنجولي جيرالدو جناح الفريق من حساباته الفنية في الموسم الجديد مانحًا الضوء الأخضر لرحيله، وحدد مسئولو الأهلي مبلغ مليون دولار لبيع جيرالدو نهائيًا في الوقت الذي ستتجه الإدارة الحمراء لإعارته حال عدم الحصول على المبلغ المالي المطلوب.