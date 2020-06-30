شكرا لقرائتكم خبر عن محمود سعد يجتمع بخبراء "فيفا" عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة ملف الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمود سعد، المدير الفنى لاتحاد الكرة، اجتماعًا اليوم الاثنين بخبراء ومسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة بعض الملفات وعلى رأسها تفعيل اكتشاف المواهب الكروية وكذلك مشروع الأكاديميات بجانب ملف مسابقات الناشئين والبراعم واليات تطويرها فى المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى، قررت اللجنة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، الإعلان عن الموعد الذي ستستأنف فيه مسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 يوم الخميس المقبل على أن يعلن الجدول في وقت لاحق.

وعقدت اللجنة أمس برئاسة عمرو الجنايني اجتماعًا مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي في حضور وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد وحسام الزناتي مدير المسابقات ومحمد بركات مدير المنتخب الأول، حيث استعرض الاجتماع الذي استغرق نحو ثلاث ساعات متطلبات المنتخبين الأول والأولمبي من المسابقات المحلية قبل استئنافها.

وكانت اللجنة الخماسية قد عقدت سلسلة اجتماعات مع رؤساء الأندية والمديرين الفنيين لفرق الدوري الممتاز للوقوف على متطلباتها لوضعها بعين الاعتبار وصولا إلى تحقيق أفضل مصلحة فنية للمنتخبات والأندية واللاعبين، وبالاستماع إلى الاحتياجات الفنية للمنتخبات الوطنية تكون لدى اللجنة الخماسية صورة متكاملة والتوافق حول الفترة الزمنية فنيا لتدريبات الفرق حتى موعد استئناف المسابقة.

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وقد حددت اللجنة الخماسية يوم الخميس المقبل للكشف عن موعد استئناف المسابقة بناء على ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل من مواعيد خاصة ببطولاته.

كما استعرضت اللجنة الخماسية التصور الفني المقدم من حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول لاستعدادات الفريق خلال الفترة المقبلة ، كما تم استعراض الخطة الفنية المقدمة من شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لاستعدادات الفريق للمشاركة في نهائيات الدورة الأولمبية صيف العام المقبل، ووافقت بالتنسيق مع محمود سعد المدير الفني للاتحاد على اقامة دوري الموسم المقبل لمواليد 99 مع السماح لمواليد 97 المقيدين في الفرق الأولى لأنديتهم بالمشاركة فيها حفاظا على مستوى لاعبي المنتخب الأولمبي، وذلك وفقا لرؤية الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي وخطته الموضوعة، وما تم التوافق عليه بين المديرين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبي على أن ارتباطات المنتخب الأول تعد جزءا من استعدادات المنتخب الأولمبي.