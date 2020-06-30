شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يخاطب الهيئات الرياضية بآلية عودة النشاط بعد اجتماع المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو عن أنه سيتم إرسال إجراءات وتعليمات عودة النشاط الرياضى إلى الهيئات أعضاء الجمعية العمومية، وفقا لما تحدده اللجنة الطبية بالاتحاد، ويوافق عليه مجلس إدارة الاتحاد.

وقال عمرو سليم أنه من المقرر عقد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد خلال الأسبوع المقبل، لوضع الية بدء وعودة النشاط خاصة أن التايكوندو من الألعاب التلامسية، وبعد ذلك يتم إرسال ما تم الاتفاق عليه الى الهيئات الرياضية من ممارسى اللعبة خاصة أن التعليمات والخطوط التي ستحددها اللجنة الطبية، هي ما سيتم تطبيقه، وتعميمه على الهيئات الرياضة، خاصة أن حسن كمال رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، هو رئيس اللجنة الطبية باللجنة الاولمبية أيضا.

كان اتحاد التايكوندو قرر تشكيل لجنة طبية لمواجهة أزمة وباء كورونا، على أن يترأس اللجنة حسن كمال طبيب الاتحاد، و رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية وعضو اللجنة الطبية العليا لمواجهة الكورونا.

ومن المقرر أن يتلخص دور اللجنة الطبية بالتايكوندو فى مراعاة و تنفيذ التعليمات و الإجراءات اللازمة لبدء النشاط خلال شهر أغسطس المقبل بناء على التعليمات الواردة من الجهات المختصة مع أخذ الإحتياطات اللازمة فى هذا الشأن وكشف الاتحاد عن الطرق المقرر اللجوء إليها لحماية لاعبيه، خاصة أن التايكوندو من الألعاب الاشتباكية، والتى يحدث بها تلامس واحتكاك بين اللاعبين.