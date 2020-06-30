شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: أتمنى انضمام "بامبو ومدبولى" للاتحاد حال رحيل سيسية ورفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عمر، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى السابق، عن أنه حال رحيل الثنائي رزاق سيسيه وأحمد رفعت المعارين من الزمالك للاتحاد هذا الموسم لابد من دعم الفريق السكندرى بصفقات قوية.

وأوضح محمد عمر خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت أنه يتمنى انضمام كريم بامبو لاعب فريق الزمالك وأحمد مدبولى صانع ألعاب فريق الاسماعيلى لفريق الاتحاد السكندرى حال رحيل الثنائى رزاق سيسيه وأحمد رفعت.

أعلن نادى الاتحاد السكندرى إيجابية حالة واحدة بين اللاعبين، وفقًا لنتائج المسحة الطبية التى أجريت للاعبين والجهاز الفنى والإدارى بالتنسيق بين إدارة النادى واتحاد الكرة، يوم السبت الماضى، والخاصة بفيروس كوفيد 19 "كورونا".

وتم اتخاذ كل الإجراءات لعزل اللاعب من خلال عمرو الأشلم طبيب الفريق، والذى سيتولى التدابير الخاصة بعلاج اللاعب وعزله بالتنسيق مع محمد سلطان المستشار الطبى للجبلاية، حتى تعافى اللاعب وشفائه من الفيروس.

وكان طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى، رفض عودة الفريق إلى التدريبات إلا بعد ظهور نتائج المسحة الثانية والتى خضع لها اللاعبون، على أن يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين كل منها سيتم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات خلال المرحلة الأولى.

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وأظهرت المسحة الاولى التى أجراها لاعبو الإتحاد السكندرى عن وجود حالة إيجابية لفيروس كورونا بين أحد اللاعبين رافضين الإفصاح عن اسمه احتراما لمشاعره ومشاعر أهله، وسادت حالة من الاطمئنان بين اللاعبين بعد علمهم بحالة زميلهم المصاب بالكورونا والاطمئنان على حالته المستقرة، وكئف يوسف أنه يتمنى أن نأخذ تدابيرنا الاحترازية الكافية حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه بإصابة أحد اللاعبين فجأة ووقتها لن نستطيع أن نفعل شيئا مشيرا إلى أن مسئولو اتحاد الكرة اكدوا انه سيكون هناك مستشفى خاصة لعزل الرياضيين، إلا أننا لم نعرف مكانها حتى اللحظة .

أعلن نادى الإتحاد السكندرى عن إيجابية حالة واحدة بين اللاعبين، وفقا لنتائج المسحة الطبية التى أجريت للاعبين و الجهاز الفنى و الإدارى بالتنسيق بين إدارة النادى و اتحاد الكرة، يوم السبت الماضى، والخاصة بفيروس كوفيد 19 "كورونا"

وتم اتخاذ كل الإجراءات لعزل اللاعب من خلال عمرو الأشلم طبيب الفريق، والذى سيتولى التدابير الخاصة بعلاج اللاعب وعزله بالتنسيق مع محمد سلطان المستشار الطبى للجبلاية، حتى تعافى اللاعب وشفاؤه من الفيروس

كان طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الأول بنادى الاتحاد السكندري، رفض عودة الفريق إلى التدريبات إلا بعد ظهور نتائج المسحة الثانية والتى خضع لها اللاعبون، على أن يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين كل منها سيتم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات خلال المرحلة الأولى.

وأظهرت المسحة الاولى التى أجراها لاعبو الإتحاد السكندرى عن وجود حالة إيجابية لفيروس كورونا بين أحد اللاعبين رافضين الإفصاح عن اسمه احتراما لمشاعره ومشاعر أهله، وسادت حالة من الاطمئنان بين اللاعبين بعد علمهم بحالة زميلهم المصاب بالكورونا والاطمئنان على حالته المستقرة، وكئف يوسف أنه يتمنى أن نأخذ تدابيرنا الاحترازية الكافية حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه بإصابة أحد اللاعبين فجأة ووقتها لن نستطيع أن نفعل شيئا مشيرا إلى أن مسئولو اتحاد الكرة اكدوا انه سيكون هناك مستشفى خاصة لعزل الرياضيين، إلا أننا لم نعرف مكانها حتى اللحظة .