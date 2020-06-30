شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: ناسيونال ماديرا يزاحم الأهلي على ضم أسامة جلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن أسامة جلال مدافع نادي إنبي والمنتخب الأولمبي المصري، دخل بؤرة اهتمامات نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي، وذلك للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ظهور بمستوى متميز مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التي أقيمت نهاية العام الماضي.
وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية: "الفريق البرتغالي يزاحم النادي الأهلي الذي حصل على توقيع اللاعب في وقت سابق لتدعيم خط دفاعه، لكنه لم ينجح في التوصل لاتفاق نهائي مع الفريق البترولي بشأن المقابل المادي المطلوب للاستنغناء عن اللاعب".
وأوضح: "جلال أبلغ مسئولي إنبي أن رغبته الأولي هي الانضمام للأهلي، وفى حالة عدم التوصل لاتفاق، سيخرج للاحتراف الخارجي".
من ناحية اخرى أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة لفريق إنبى أن إدارة النادى لم تتلق أى عرض رسمى من قبل النادى الأهلى لضم أسامة جلال مدافع الفريق البترولى للانضمام الى القلعة الحمراء بالانتقالات الصيفية القادمة .
وأوضح عبد الناصر محمد خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت أن إدارة النادى تلقت خطاب من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم لحضور اجتماع لحسم عودة بطولة الدورى المصرى وإعطاء بعض المقترحات لاستئناف مباريات البطولة هذا الموسم.
وأشار عبد الناصر محمد أن إدارة النادى لم تحسم مصير اللاعبين المعارين فى الفريق حتى الآن وتنتظر استكمال الموسم من عدمه لمعرفة أحتياجات الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
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