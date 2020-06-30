شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الاثنين 29/6/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين 29/6/202 ، العديد من الاخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها، أبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، محمود الخطيب رئيس النادي، والمكلف من قبل مجلس الإدارة بالإشراف على كرة القدم بموافقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، على مشاركة صالح جمعة نجم الفريق في التدريبات الجماعية بداية من غدٍ الثلاثاء. الأهلي يبلغ الخطيب بعودة صالح جمعة للتدريبات الجماعية بداية من الغد أبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي محمود الخطيب بموافقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على مشاركة صالح جمعة نجم الفريق في التدريبات الجماعية. Advertisements كلام نهائي.. جيرالدو خارج الأهلي في الموسم الجديد أبلغ السويسري رينيه فايلر إدارة ناديه بخروج الأنجولي جيرالدو جناح الفريق من حسابته الفنية في الموسم الجديد مانحاً الضوء الأخضر لرحيله

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