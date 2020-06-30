شاهد .. التدريب الأول للاتحاد السكندرى عقب ظهور المسحة الثانية لكورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى فى تدريباته على ملاعب النادى بسموحة تحت قياده مديره الفنى طلعت يوسف وظهر القلق الشديد على معظم لاعبى الفريق عقب إعلان إصابة لاعب آخر بحالة كورونا وعزله رغم عدم وجود أعراض عليه.

ونجح طلعت يوسف المدير الفنى فى احتواء حالة القلق لدى اللاعبين وذلك بلقاء وضح من خلاله أن حالة ثنائى الاتحاد مستقرة وأن الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق يقوم بالمتابعة لحظة بلحظة.

وبدأا التدريبات الأولى بتدريب لحراس المرمى تحت قياده مجدى بهلول ثم قام طلعت يوسف بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين تحت اشراف احمد عبد اللطيف مخطط الأحمال.

وأجرى محمد مصيلحى رئيس النادى اتصالاً بطلعت يوسف للاطمئنان على الحالة المعنوية للاعبين.

أعلن نادى الاتحاد السكندرى إيجابية حالة واحدة بين اللاعبين، وفقًا لنتائج المسحة الطبية التى أجريت للاعبين والجهاز الفنى والإدارى بالتنسيق بين إدارة النادى واتحاد الكرة، يوم السبت الماضى، والخاصة بفيروس كوفيد 19 "كورونا".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات لعزل اللاعب من خلال عمرو الأشلم طبيب الفريق، والذى سيتولى التدابير الخاصة بعلاج اللاعب وعزله بالتنسيق مع محمد سلطان المستشار الطبى للجبلاية، حتى تعافى اللاعب وشفائه من الفيروس

وأظهرت المسحة الاولى التى أجراها لاعبو الإتحاد السكندرى عن وجود حالة إيجابية لفيروس كورونا بين أحد اللاعبين رافضين الإفصاح عن اسمه احتراما لمشاعره ومشاعر أهله، وسادت حالة من الاطمئنان بين اللاعبين بعد علمهم بحالة زميلهم المصاب بالكورونا والاطمئنان على حالته المستقرة، وكئف يوسف أنه يتمنى أن نأخذ تدابيرنا الاحترازية الكافية حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه بإصابة أحد اللاعبين فجأة ووقتها لن نستطيع أن نفعل شيئا مشيرا إلى أن مسئولو اتحاد الكرة اكدوا انه سيكون هناك مستشفى خاصة لعزل الرياضيين، إلا أننا لم نعرف مكانها حتى اللحظة .