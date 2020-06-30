شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يتنازل عن 4 ملايين جنيه من أجل الانضمام لنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى إبراهيم فايق، أن نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز تنازل عن 4 ملايين جنيه من مستحقاته فى العقد الذى وقع عليه لنادى الزمالك، من أجل الانضمام لقلعة ميت عقبة، فى الموسم الجديد، فى تسهيل من اللاعب لنادى الزمالك من أجل إنهاء صفقة ضمه من نادى بيراميدز بعد توقيع على عقود الانضمام إلى نادى الزمالك.

وتابع "فايق" عبر برنامجه فى قناة أون تايم سبورت 2، أن نبيل عماد دونجا قام بالتوقيع لنادى الزمالك لتدعيم خط وسط الفريق الأبيض فى الموسم الجديد، بعدما كشف مصدر مقرب من نبيل عماد "دونجا" لـ"الخليج 365" أنه قام بالتوقيع لنادى الزمالك على عقد يمتد لمدة 4 مواسم مقبلة، موضحًا أن اللاعب لم يشترط أية أمر على نادى الزمالك ووقع على الفور لقلعة ميت عقبة، بعد الاتفاقات التى تمت معه، وأوضح المصدر ذاته أن دونجا حصل على وعد بإنهاء الصفقة مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

وخاض دونجا 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم في جميع البطولات، بمجموع دقائق لعب بلغت 1902 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفى ونال البطاقة الصفراء في 4 مناسبات، ويعد أحد العناصر الصاعد بقوة فى الكرة المصرية سواء مع ناديه أو المنتخب الوطنى.

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وأضاف المصدر ذاته أن دونجا رحب بالتوقيع لنادى الزمالك بعد الجدية الكبيرة التى حدثت فى المفاوضات معه لضمه، حيث ينتظر إنهاء الصفقة مع ناديه حتى يصبح لاعبا بشكل رسمى فى قلعة ميت عقبة بالموسم الجديد، على أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات بين الجانبين حول إتمام الصفقة بعدما قام اللاعب بالتوقيع لنادى الزمالك.

فيما مدد نادى بيراميدز تعاقده مع المدافع على جبر لمدة عامين إضافيين ليستمر بموجبه فى صفوف بيراميدز حتى عام 2024، بعدما كان عقده السابق ينتهى فى عام 2022، يأتى ذلك لما سبق وأشار إليه ”الخليج 365” فى إطار خطة النادى لتخفيض عقود كل من عمر جابر وعلى جبر وأحمد الشناوى، حيث إنهم من أعلى العقود فى صفوف الفريق ووقع على جبر عقده الجديد مع بيراميدز فى حضور هانى سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيونى مدير التعاقدات بالنادي، ليبقى المدافع الأساسى فى صفوف فريق الكرة لأربع سنوات مقبلة.

أوضح عمرو بسيونى مدير التعاقدات بالنادى أن على جبر كان عقده القديم ينتهى عام 2022 ووقع عقدا جديدا يبقى بموجبه لموسمين إضافيين ويصبح مستمرا فى النادى حتى عام 2024، على غرار ما حدث مع عمر جابر الذى وقع مؤخرا على عقده الجديد والذى يستمر بموجبه لعام 2024، فى إطار حرص إدارة بيراميدز على تجديد عقود العناصر الأساسية بالفريق.