شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يواجهون المصير المجهول فى الميركاتو الصيفى بزمن الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الميركاتو الصيفى المقبل مواجهة عدد من نجوم الدورى المصير المجهول فى زمن الكورونا فى ظل رغبة الأندية رحيل بعضهم و أخر لتوتر الأوضاع مع إدارة النادى، حيث يرصد الخليج 365 أبرز النجوم الحائرة فى الميركاتو المقبل بالتقرير التالى:

يواجه عمر السعيد مهاجم الزمالك المصير المجهول بعدما أجل مسئولو الزمالك، الموافقة على رحيله، من عدمه، فى فترة الانتقالات المقبلة، انتظارًا لحسم إمكانية ضم مهاجم جديد لتعزيز الخط الأمامى مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأساسى، من عدمه، وحال ضم مهاجم محلي أو أجنبي، سيكون هناك إمكانية أمام الموافقة على العروض الخاصة بعمر السعيد وحال عدم ضم مهاجمين جدد سوف يستمر السعيد مع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد.

ينتظر عمر السعيد تحديد مصيره فى الفترة المقبلة مع الزمالك لحسم موقفه من العروض المحلية التى تلقاها فى الفترة الأخيرة، خاصة بعدما أوضح أيضًا طارق العشرى المدير الفنى للمصرى، رغبته فى الحصول على جهوده بداية من الموسم الجديد فيما يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على دراسة كل الترشيحات من اللاعبين المرشحين للانضمام للأبيض، للوقوف على الصفقات الأنسب لتدعيم صفوف الفريق بها خلال الموسم المقبل.

يعد صالح جمعة أيضًا من أبرز الحائرين فى الميركاتو بعدما قرر مسئولو النادي الأهلي إعارته في الموسم المقبل، بعد تجديد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لعقده، ورفضه بقاء صالح جمعة داخل النادي في وجوده، وذلك ليس لأسباب فنية ولكن لوجود خلاف سابق بين الطرفين بالرغم من موافقته على عودة اللاعب للتدريبات بداية من الغد .

وعلم ”الخليج 365” أن لجنة التخطيط رفضت بيع صالح جمعة نهائياً ولكنها وافقت على رحيل اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم لأياً من الأندية التي طلبت ضمه لمدة موسم واحد دون أن يشمل العقد بند يمنح النادي المعار اليه صالح جمعة الحق في شرائه حتى يعود مجدداً للفريق بمجرد انتهاء إعارته.

Advertisements

يواجه حسام عاشور قائد الأهلى السابق نفس الحيرة فى أزمته مع الأهلى، بعدما نشر عاشور فيديو خاص، وانتقد فيه إدارة النادى على التأخير فى السير فى إجراءات اعتزاله، وغرمه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، حيث قرر مجلس إدارة الأهلى بناءً على توصية من لجنة التخطيط سحب كل الامتيازات التى كانت ممنوحة له وتوجيه الشكر له على الفترة التى قضاها داخل النادى، ليقرر اللاعب التراجع عن الاعتزال بشكل رسمى ودراسة عرضين من السعودية والبرتغال لاختيار أحدهما فى الموسم المقبل.