4 لاعبين يواجهون المصير المجهول فى الميركاتو الصيفى بزمن الكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الميركاتو الصيفى المقبل مواجهة عدد من نجوم الدورى المصير المجهول فى زمن الكورونا فى ظل رغبة الأندية رحيل بعضهم و أخر لتوتر الأوضاع مع إدارة النادى، حيث يرصد الخليج 365 أبرز النجوم الحائرة فى الميركاتو المقبل بالتقرير التالى:عمر السعيد
يواجه عمر السعيد مهاجم الزمالك المصير المجهول بعدما أجل مسئولو الزمالك، الموافقة على رحيله، من عدمه، فى فترة الانتقالات المقبلة، انتظارًا لحسم إمكانية ضم مهاجم جديد لتعزيز الخط الأمامى مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأساسى، من عدمه، وحال ضم مهاجم محلي أو أجنبي، سيكون هناك إمكانية أمام الموافقة على العروض الخاصة بعمر السعيد وحال عدم ضم مهاجمين جدد سوف يستمر السعيد مع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد.
ينتظر عمر السعيد تحديد مصيره فى الفترة المقبلة مع الزمالك لحسم موقفه من العروض المحلية التى تلقاها فى الفترة الأخيرة، خاصة بعدما أوضح أيضًا طارق العشرى المدير الفنى للمصرى، رغبته فى الحصول على جهوده بداية من الموسم الجديد فيما يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على دراسة كل الترشيحات من اللاعبين المرشحين للانضمام للأبيض، للوقوف على الصفقات الأنسب لتدعيم صفوف الفريق بها خلال الموسم المقبل.
صالح جمعة
يعد صالح جمعة أيضًا من أبرز الحائرين فى الميركاتو بعدما قرر مسئولو النادي الأهلي إعارته في الموسم المقبل، بعد تجديد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لعقده، ورفضه بقاء صالح جمعة داخل النادي في وجوده، وذلك ليس لأسباب فنية ولكن لوجود خلاف سابق بين الطرفين بالرغم من موافقته على عودة اللاعب للتدريبات بداية من الغد .
وعلم ”الخليج 365” أن لجنة التخطيط رفضت بيع صالح جمعة نهائياً ولكنها وافقت على رحيل اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم لأياً من الأندية التي طلبت ضمه لمدة موسم واحد دون أن يشمل العقد بند يمنح النادي المعار اليه صالح جمعة الحق في شرائه حتى يعود مجدداً للفريق بمجرد انتهاء إعارته.
حسام عاشور
يواجه حسام عاشور قائد الأهلى السابق نفس الحيرة فى أزمته مع الأهلى، بعدما نشر عاشور فيديو خاص، وانتقد فيه إدارة النادى على التأخير فى السير فى إجراءات اعتزاله، وغرمه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، حيث قرر مجلس إدارة الأهلى بناءً على توصية من لجنة التخطيط سحب كل الامتيازات التى كانت ممنوحة له وتوجيه الشكر له على الفترة التى قضاها داخل النادى، ليقرر اللاعب التراجع عن الاعتزال بشكل رسمى ودراسة عرضين من السعودية والبرتغال لاختيار أحدهما فى الموسم المقبل.
كريم بامبو
فيما خرج كريم بامبو لاعب الزمالك من حسابات الفرنسي كارتيرون منذ تولي الأخير القيادة الفنية لفريق الزمالك خلفات للصربي ميتشو، ولم يشارك بامبو سوي في فترات قليلة جديدة ما جعل بقاءه في صفوف الزمالك للموسم المقبل أمر صعب، وتبحث إدارة النادي دخول اللاعب ضمن صفقات تبادلية مع أندية أخرى لتدعيم صفوف الأبيض في الصيف المقبل.
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