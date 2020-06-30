شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى: محمد الشناوى لا يملك حق منح شارة القيادة لوليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي حقيقة تنازل محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأحمر عن شارة القيادة في الموسم الجديد لزميله وليد سليمان.

ويحمل محمد الشناوي شارة قيادة الأهلي لكونه أقدم لاعبي الفريق بداية من الموسم المقبل، بعد تأكد رحيل الثلاثي حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي نهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر :"محمد الشاوي لا يحق له منح شارة القيادة للاعب بعينه، الا برفض حملها وبالتالي تتجه لثاني كباتن الفريق أيمن أشرف ولكنه لا يملك منحها للاعب بعينه طالما لا يليه في الدور خاصة أن شارة القيادة دائما وأبدًا تكون بالأقدمية داخل النادي الأهلي"

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وتناثرت أنباء عن رغبة محمد الشناوي في التنازل عن شارة القيادة لوليد سليمان في الموسم المقبل تقديرا لتاريخه وهو ما الأمر الذي نفته جميع الأطراف داخل القلعة الحمراء.