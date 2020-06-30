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مصدر بالأهلى: محمد الشناوى لا يملك حق منح شارة القيادة لوليد سليمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي حقيقة تنازل محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأحمر عن شارة القيادة في الموسم الجديد لزميله وليد سليمان.

 

ويحمل محمد الشناوي شارة قيادة الأهلي لكونه أقدم لاعبي الفريق بداية من الموسم المقبل، بعد تأكد رحيل الثلاثي حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي نهاية الموسم الجاري.

 

وقال المصدر :"محمد الشاوي لا يحق له منح شارة القيادة للاعب بعينه، الا برفض حملها وبالتالي تتجه لثاني كباتن الفريق أيمن أشرف ولكنه لا يملك منحها للاعب بعينه طالما لا يليه في الدور خاصة أن شارة القيادة دائما وأبدًا تكون بالأقدمية داخل النادي الأهلي"

 

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وتناثرت أنباء عن رغبة محمد الشناوي في التنازل عن شارة القيادة لوليد سليمان في الموسم المقبل تقديرا لتاريخه وهو ما الأمر الذي نفته جميع الأطراف داخل القلعة الحمراء.

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي إن جميع عينات مسحة الثانية التي أجراها لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي أمس جاءت سلبية، موضحًا أنه تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية الثانية، أمس الأحد، للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، وجاءت نتيجتها سلبية مائة بالمائة.

وكان الأهلي قد أجرى مسحة طبية أولى قبل استئناف التدريبات، ثم أجرى مسحة طبية ثانية أمس الأحد، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، وجاءت نتيجة المسحتين سلبية تماما.

ويحرص النادي الأهلي على اتباع الإرشادات الطبية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل وأثناء التدريبات اليومية داخل النادي استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

 

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