شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: إيهاب جلال أخبرنا بمفاوضات بيراميدز ومستمر معنا لنهاية تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد هويدى مدير الكرة بنادى مصر المقاصة، أن إيهاب جلال المدير الفنى الحالى للفريق الكروى الأول، أبلغهم بتلقيه مفاوضات من مسئولي نادى بيراميدز من أجل توليه قيادة الفريق، لافتًا إلى أن تلك المفاوضات منذ أن كان إيهاب جلال مديرًا فنيًا لنادى المصرى البورسعيدى.

وكان ”الخليج 365” أشار إلى رغبة إدارة نادى بيراميدز فى عدم تجديد عقد الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى الحالى، عقب انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الحالى، مع الدخول فى مفاوضات مع إيهاب جلال لتوليه القيادة الفنية للفريق السماوى بداية من الموسم الجديد.

بيراميدز كان يفاضل بين إيهاب جلال وعماد النحاس المدير الفنى الحالى للمقاولون العرب، إلا أن نسبة أسهم جلال ارتفعت فى الفترة الأخيرة، وأصبح الأقرب لخلافة تشاتشيتش فى بيراميدز، خاصة وإن هناك علاقة وطيدة تربط إيهاب جلال بهانى سعيد منذ أن كان الأخير لاعبًا فى صفوف الفريق الفيومى.

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أضاف هويدى فى تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أن إيهاب جلال مستمر فى قيادة المقاصة حتى نهاية تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وعن مستحقات اللاعبين أكد مدير الكرة بالمقاصة، إن لاعبو الفريق حصلوا على جزءا من مستحقاتهم ومقدرين للحالة الاقتصادية، ولا يوجد تمرد منهم بسبب تلك الأمور.

وتحدث وليد هويدى عن ارتباط اسم محمد إبراهيم بالإنتقال لصفوف الأهلي، مؤكدًا إنه لا يعلم أى شيئ عن وجود مفاوضات رسمية من المارد الأحمر حول ضم اللاعب، قائلاً: "بالنسبة لى لا أعلم شيئ عن وجود مفاوضات رسمية من عدمه، ومن الممكن أن تكون المفاوضات سارية بين المسئولون عن الناديين".