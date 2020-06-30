شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تجديد صالات الألعاب الجماعية بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مسئولو نادى الزمالك بتجديد صالتى الألعاب الجماعية بالنادى، والتي يستخدمها فرق السلة والطائرة وكرة اليد، على أن تكون جاهزة فور استئناف النشاط لأى من اللعبات الجماعية بالقلعة البيضاء، وكذلك البدء فى تطوير الملاعب المكشوفة، من تعيير الأرضيات.

وحصل ”الخليج 365” على صورة الصالتين، وأعمال التطوير التي شهدتها، خلال توقف النشاط في الأشهر الماضية.

ويفتتح مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، المنشآت الجديدة للنادى خلال الأيام المقبلة، عقب عودة النادى إلى نشاطه فى الأول من يوليو المقبل، وسيتم افتتاح المسجد الجديد لقلعة ميت عقبة بعدما تم الانتهاء من تشييده، إلى جانب عدد من الملاعب والصالات التى تم تطويرها خلال الفترة الأخيرة، حيث سيعود النادى لاستقبال أعضائه فى الأول من شهر يوليو المقبل.

وأطلق مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، اسم الدكتور كمال درويش رئيس النادى الأسبق وأحد رموز كرة اليد بقلعة ميت عقبة على صالة الألعاب الجماعية بالنادى، وذلك فى إطار المنشآت المقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة، بعدما استغل مسئولو النادى فترة غلق النادى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا للانتهاء من بعض المنشآت وتطوير بعض المنشآت الأخرى.

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وتشارك سلة الزمالك في منافسات بطولة لأفروليج التي ينظمها الاتحاد الدولى فيبا ، بالتعاون مع دورى المحترفين NBA ، ويقع الأبيض في مجموعة النيل التى تضم فرقا من تونس ورواندا، والكاميرون، ونيجيريا، وموزمبيق، على أن يصعد منهم 4 فريق بعد خوض مراحل التصفيات .



صالة الزمالك