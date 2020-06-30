شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمباز: مجهودات الرئيس غيرت خارطة الرياضة بعد ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، وعضو اللجنة الأولمبية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والقيادة السياسية الشعب المصري، بذكرى ثورة يونيو، والتى أطاحت بحكم الإخوان يونيو 2013 .
وأشار عضو اللجنة الأولمبية، إلى أن الثورة وحدت جموع الشعب المصري، وراء الرئيس السيسى وأصبح الجميع على قلب رجل واحد لتطهير مصر من حكم الإخوان.
وأضاف رئيس اتحاد الجمباز، أن ثورة 30 يونيو ساهمت فى تغيير خارطة الرياضة المصرية بشكل عام ولعبة الجمباز بشكل خاص.
وتابع أمين أن الجمباز المصرى بعد ثورة 30 يونيو وفى عهد الرئيس عبد ألفتاح السيسى شهد طفرة كبيرة وحصدت المنتخبات الوطنية العديد من الميداليات والألقاب على المستويين القارى والدولى وأصبح تصنيف مصر السابع عالميا متفوقاً على دول كبرى فى اللعبة وهو ما أشاد به الاتحاد الدولى للجمباز وذلك بفضل المنشآت والإمكانيات التى وفرتها الدولة.
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