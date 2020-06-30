شكرا لقرائتكم خبر عن تباعد 3 أمتار إجراء احترازى فى عودة مسابقات الرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية عن تحديد إجراء تباعد 3 أمتار بين اللاعبين والمدربين فى المنافسات التلفة كإجراء احترازى لعودة نشاط اتحاد اللعبة بحماية اللاعبين من فيروس كورونا المستجد.

وأكد حازم حسنى أنه تم إرسال الإجراءات الإحترازية الخاصة بالاتحاد لمواجهة الفيروس فى عودة النشاط إلى جميع الأندية التابعة للاتحاد .

كما حدد اتحاد الرماية، برئاسة حازم حسنى، أول يوليو المقبل موعدًا لبدء إجراءات قيد الأندية للاعبين فى الموسم الجديد 2020 / 2021، حتى يوم 31 أكتوبر 2020 .

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وتم تحديد مبلغ 100 جنيه على صعيد لاعبى الرجال والسيدات، بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة و30 جنيها للناشئين والناشئات و500 جنيه اشتراكا سنويا لأسلحة ضغط الهواء ومثلها لأندية أسلحة الرصاص و2000 جنيه لأندية الخرطوش .

وكشف حازم حسنى، رئيس اتحاد الرماية، عن مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للحصول على موافقات استكمال الموسم الحالى لانتهائه قبل بدء الموسم الجديد، حيث يتبقى فى مسابقات الموسم الحالى 3 بطولات جمهورية على صعيد جميع المراحل السنية، مؤكدا عدم الإعلان عن بدء الموسم الجديد إلا فى حال الانتهاء من الموسم الحالى.

وأضاف حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية أن قرار عودة النشاط الرياضى تدريجيا سليم، مؤكدا أن اتباع اللاعبين والاتحادات بالإجراءات الاحترازية هو الحل الأمثل للتصدى لفيروس كورونا واستكمال الأنشطة الرياضية .

وأشار رئيس الرماية إلى أن الاتحاد جاهز بخطط منظمة لعودة النشاط، خاصة فى ظل الإعداد لبطولة العالم للخرطوش التى تستضيفها مصر أكتوبر المقبل.