شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يلجأ إلى عمل مسحة ثالثة عقب ظهور حالة جديدة مصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو إنبى إجراء مسحة ثالثة للاعبى الفريق الكروى والجهاز الفنى والإدارى والعمال عقب ظهور حالة جديدة إيجابية بفيروس كورونا خلال المسحة الثانية التى أجريت مؤخرًا خاصة أن هناك حالة من القلق والخوف تسيطر على لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري بالنادي، في ظل ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالفريق.

كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبي، عن وجود حالة واحدة مصابة بكورونا فى الفريق البترولى لأحد اللاعبين، بعد المسحة الثانية التى أجراها النادى البترولى، ليصل مجموع الحالات فى النادى البترولى إلى 5، موضحًا أنه تم عزل الحالة الجديدة مع المتابعة الدورية لتلك الحالة والحصول على بروتوكول العلاج للتعافى من فيروس كورونا واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

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وأوضح مدير الكرة بإنبى أن الفريق البترولى سيبدأ التدريب مساء اليوم، بعد الخضوع أمس، الأحد، لمسحة كورونا الثانية بجانب القياسات فسيولوجية من أجل الوقوف على حالة اللاعبين الصحية والبدنية، تمهيدًا لتنفيذ برنامج التدريبات الجماعية بداية من اليوم، الإثنين، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد 10 وحدات تدريبية للفريق البترولى بعد تلك القياسات، ويخضع اللاعبون لتدريب على فترتين فى يومين ثم التدريب على فترة واحدة فى اليوم الثالث.

وعن كيفية خضوع اللاعبين لتدريبات جماعية مع تجنب فيروس كورونا، قال حلمى طولان المدير الفنى للفريق لـ"الخليج 365"، "قررت تقسيم الفريق إلى 3 مجموعات كل مجموعة يتولاها مدرب من الجهاز ويتم تبادل المجموعات مع الجهاز الفنى تباعًا مع الالتزام تماماً بكافة الإجراءات الاحترازية بداية من الوصول إلى الملعب لحين مغادرته مباشرة بعد نهاية التدريب".

وعن حالة المصابين بفيروس كورونا بالفريق البترولى قال طولان، إنه يتابع على مدار اليوم حالتهم من خلال الاتصال الهاتفى مع المتابعة الدورية لهم من جانب الجهاز الطبى للفريق، حيث يخضع المصابون لبروتوكول العلاج المنزلى، بعد اكتشاف 4 حالات داخل الفريق فى المسحة الأولى التى أجراها البترولى استعدادا لعودة النشاط الكروى ثم حالة جديدة بالمسحة الثانية.