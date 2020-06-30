شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عمار حمدي للأهلي في الصيف بعد إقامة دوري 99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكدت عودة عمار حمدي لاعب النادي الأهلي المعار لطلائع الجيش لفريقه بمجرد انتهاء إعارته خاصة بعد إعلان اتحاد الكرة إقامة مسابقة 99 في الموسم الجديد، ويتمسك رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بعودة عمار حمدي نظرًا للحاجة لخدماته على المستوى الفني من ناحية ولعدم شغله مكانًا في القائمة من ناحية أخري لقيده تحت السن.

ويرغب فايلر فى استعادة خدمات عمار حمدى لتعويض رحيل أحمد فتحى، فى ظل إجادة اللاعب فى مركز الظهير الأيمن، ورفض فايلر فى يناير الماضى الاستغناء عن خدمات عمار حمدى، إلا أن إصرار الأخير على الرحيل، أدى إلى موافقة النادى الأهلى على رحيل اللاعب، الذى رغب فى الحصول على فرصة المشاركة.

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وأكد عمار حمدي أن مسئولي الأهلي أبلغوه بعودته للفريق في الصيف، إلا أن اللاعب يحاول إقناع الإدارة الحمراء بإعارته مجددًا ولكن لصفوف الاتحاد السكندري في ظل اقتناعه بصعوبة الحصول على فرصة اللعب في الأهلي، ولرغبته في المشاركة باستمرار للحفاظ على فرصه في التواجد مع المنتخب الأولمبي بالأولمبياد العام المقبل.

ويقدم عمار حمدى مستوى متميزًا مع طلائع الجيش منذ انتقاله إلى صفوفه على سبيل الإعارة، كما قدم اللاعب شهادة اعتماده بعد تألقه مع المنتخب الأولمبى فى فعاليات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والتى استضافتها وحصدت لقبها مصر العام الماضى، ويدعم عمار حمدى خط الهجوم فى ظل الرحيل المتوقع لرمضان صبحى وصالح جمعة عن الأهلى بنهاية الموسم الجارى.

ووافق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة علي إقامة دوري 99 الموسم المقبل وعدم إلغائه بعد توصيه شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي باقامة المسابقة في الموسم المقبل ،وشهد اجتماع المديرين الفنيين للمنتخب والذي جمع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر مع شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي في حضور محمد بركات مدير منتخب مصر وتمت الموافقة علي استمرار المسابقة الموسم المقبل للحفاظ علي قوام المنتخب الاوليمبي خاصة أن هناك لاعبين لا يشاركون مع الفريق الاول بانتظام .