شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 29/ 6/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين الموافق 29/ 6/ 2020 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، جاء فى مقدمتها، الأهلي يعلن سلبية المسحة الثانية لجميع عينات لاعبيه وأجهزته من فيروس كورونا، و"دونجا" يوقع لنادى الزمالك لمدة 4 مواسم مقبلة، وتأكيدًا لليوم السابع.. على جبر يمدد تعاقده مع بيراميدز لـ 4 مواسم.

الأهلي يعلن سلبية المسحة الثانية لجميع عينات لاعبيه وأجهزته من فيروس كورونا

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي إن جميع عينات مسحة كورونا الثانية التي أجراها لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي أمس جاءت سلبية، موضحًا أنه تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية الثانية، أمس الأحد، للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، وجاءت نتيجتها سلبية مائة بالمائة.

‎مروان محسن: فايلر يدعمني بقوة.. ونعد جماهير الأهلي باستعادة دوري الأبطال

أكد مروان محسن مهاجم الأهلى أنه يتمنى حصد لقب الهداف محليًا وأفريقيا والحفاظ على بطولة الدوري مؤكدًا أن خوض تدريباته الجماعية من جديد على ملعب التتش بالجزيرة أمر إيجابي للغاية، خاصة بعد فترة التوقف التي اقتربت من 4 أشهر تقريبًا.

الشناوي: لن نتنازل عن حلم أفريقيا.. والتزمنا بتعليمات الجهاز الفني خلال التوقف

أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن سعادته بالعودة من جديد للتدريبات الجماعية مع زملائه على ملعب التتش بالجزيرة. وقال الشناوى، «الفترة التى ابتعدنا فيها عن التدريبات كانت صعبة للغاية، ولكنها مرت على جميع فرق العالم، وأتمنى أن تعود الأمور إلى الوضع الطبيعى تدريجيًا».

"دونجا" يوقع لنادى الزمالك لمدة 4 مواسم مقبلة

كشف مصدر مقرب من نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط بيراميدز، أنه قام بالتوقيع لنادى الزمالك على عقد يمتد لمدة 4 مواسم مقبلة، موضحا أن اللاعب لم يشترط أية أمر على نادى الزمالك ووقع على الفور لقلعة ميت عقبة، بعد الاتفاقات التى تمت معه، وأوضح المصدر ذاته أن دونجا حصل على وعد بإنهاء الصفقة مع ناديه خلال الفترة المقبلة. Advertisements

اتحاد الكرة: ليس لنا علاقة بطريقة حصول وكيل النقاز على غرامة الـ113 ألف دولار

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن عقوبة تغريم التونسى حمدى النقاز، لاعب الزمالك السابق وسودوفا الليتوانى الحالى، لا يمكن تطبيقها عن طريق الجبلاية. وأوضح مسئولو الجبلاية أن لجنة شئون اللاعبين أصدرت عقوبة بتغريم النقاز 113 ألف دولار لصالح وكيله نبيل أبو زيد، لكن على الوكيل أن يتفق مع محامٍ لإخطار اللاعب بالعقوبة وبدء إجراءات التنفيذ.

تأكيدًا لليوم السابع.. على جبر يمدد تعاقده مع بيراميدز لـ 4 مواسم

مدد نادى بيراميدز تعاقده مع المدافع على جبر لمدة عامين إضافيين ليستمر بموجبه فى صفوف بيراميدز حتى عام 2024، بعدما كان عقده السابق ينتهى فى عام 2022، يأتى ذلك لما سبق وأشار إليه ”الخليج 365” فى إطار خطة النادى لتخفيض عقود كل من عمر جابر وعلى جبر وأحمد الشناوى، حيث إنهم من أعلى العقود فى صفوف الفريق.

حسام البدرى يرفض دورى المجموعتين الموسم المقبل

رفض حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، تطبيق دورى المجموعتين فى الموسم الجديد، وأوضح البدرى للجنة الخماسية خلال اجتماع أمس بمقر الجبلاية أن دورى المجموعتين يضعف المسابقة وليس من مصلحته، ويأتى موقف اتحاد الكرة بعد طلب عدد كبير من الأندية إقامة الدورى الجديد من مجموعتين بسبب ضيق الوقت.