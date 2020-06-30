شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستعد لتمديد عقد الشناوى على طريقة "جابر وجبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مسئولو نادى بيراميدز لتمديد وتعديل تعاقد أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق الكروى الأول، على طريقة عمر جابر وعلى جبر لاعبي الفريق اللذين تم تجديد وتعديل عقودهما من الناحية المادية، نظرًا لكونهما من أصحاب العقود الضخمة من الناحية المادية، وأصبح كل منهما مرتبطًا ببيراميدز حتى 2024 بدلاً من 2022،

وترى إدارة الكرة بنادى بيراميدز أن الحل الوحيد لتخفيض تلك العقود هو التمديد لأصحابها مثلما حدث مع عمر جابر منذ أيام قليلة وبعده على جبر صباح اليوم، حيث تم إبرام عقد جديد عقب التمديد ليصبح اللاعب مرتبطًا بالنادى لمدة 4 سنوات مقبلة لينتهى تعاقده فى 2024 بدلاً من 2022 مع تعديل القيمة المادية لهما فى العقد وتخفيضها، وهو ذاته السيناريو الذى من المنتظر أن يطبع على الشناوى.

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ورفض أحمد الشناوى الرحيل عن بيراميدز وأكد أنه سيستمر رغم تعاقد الإدارة مع شريف إكرامى حارس الأهلى، الأمر الذى سيدفع الإدارة لتجديد تعاقد اللاعب حتى 2024 مع تخفيض قيمة عقده.

وكان مصدر مطلع كشف عن كواليس تمديد تعاقد عمر جابر، موضحًا إن التمديد جاء لكون عمر من الأعمدة الأساسية بالفريق ولا يمكن الاستغناء عنه فى الفترة المقبلة، بخلاف إنه تم تخفيض قيمة عقد اللاعب بعد أن أبرم الطرفان عقد جديد يمتد لأربع مواسم مقبلة، وبمقابل مادى أقل من الذى كان مذكورًا فى العقد القديم والذى كان يمتد حتى 2022.

أوضح المصدر، أن عقد عمر جابر القديم يٌعد من أكبر العقود داخل فريق بيراميدز مع على جبر وأحمد الشناوى، وتسعى الإدارة الحالية لتخفيض النفقات عن طريق تخفيض قيمة تلك العقود التى تراها مبالغ فيها من الناحية المادية.