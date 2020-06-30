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جمعية اللاعبين المحترفين تستكمل مبادرة دعم الأندية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهي مجلس إدارة جمعية اللاعبين المحترفين المصرية برئاسة مجدي عبد الغني نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق خلال الساعات القليلة المقبلة ملف دعم الجمعية للأندية المتضررة من توقف النشاط الكروي بسبب فيروس منذ مارس الماضي ضمن مبادرة "أدعم الأندية" التي أطلقتها الجمعية قبل 3 أشهر لحل الأزمات المالية المختلفة.

 

وينتظر أن يتواصل مجدي عبد الغني مع 4 أندية متبقية من مجموعة 58 ناديًا جرى تقديم الدعم المالي لهم والذي وصل قيمته إلى مليون و300 ألف جنيه خلال الفترة الأخيرة لإكمال الدور الإجتماعي للجمعية الذي تبنته لمواجهة فيروس كورونا  بعدما وصل الدعم المالي فعليًا إلى 54 ناديا في وقت سابق.

 

ومن جانبه أكد مجدي عبد الغني نجاح المبادرة في تقديم دور مجتمعي مهم عبر المساهمة في دعم الأندية ماليًا خلال فترة التوقف الأخيرة التي تكبدت خلالها خسائر مالية ضخمة.

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ووجه عبدالغني الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تبنيه المبادرة والعمل مع الجمعية على وصول الدعم المالي لكل الأندية المتضررة والتدخل لحل كل الأزمات التي عانت منها أندية في وقت سابق فور علمه بالتفاصيل.

 

وشدد عبد الغني على أن دور الجمعية لا يتوقف عند تقديم الدعم المالي للأندية مشيرًا إلى أن مجلس إدارته تحت أمر أي لاعب مصري يعاني من مشكلات مهما كانت طبيعتها وهو دور الجمعية التدخل والعمل على دعم اللاعبين ماليا ومعنويا وطبيا مؤكدًا أن الرسالة الخاصة بجمعية اللاعبين المحترفين هي رسالة أدبية واحترافية في نفس الوقت لا تتأخر عن تلبية نداء لاعبيها .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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