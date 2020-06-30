شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية اللاعبين المحترفين تستكمل مبادرة دعم الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهي مجلس إدارة جمعية اللاعبين المحترفين المصرية برئاسة مجدي عبد الغني نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق خلال الساعات القليلة المقبلة ملف دعم الجمعية للأندية الرياضية المتضررة من توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا منذ مارس الماضي ضمن مبادرة "أدعم الأندية" التي أطلقتها الجمعية قبل 3 أشهر لحل الأزمات المالية المختلفة.

وينتظر أن يتواصل مجدي عبد الغني مع 4 أندية متبقية من مجموعة 58 ناديًا جرى تقديم الدعم المالي لهم والذي وصل قيمته إلى مليون و300 ألف جنيه خلال الفترة الأخيرة لإكمال الدور الإجتماعي للجمعية الذي تبنته لمواجهة فيروس كورونا بعدما وصل الدعم المالي فعليًا إلى 54 ناديا في وقت سابق.

ومن جانبه أكد مجدي عبد الغني نجاح المبادرة في تقديم دور مجتمعي مهم عبر المساهمة في دعم الأندية ماليًا خلال فترة التوقف الأخيرة التي تكبدت خلالها خسائر مالية ضخمة.

Advertisements

ووجه عبدالغني الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تبنيه المبادرة والعمل مع الجمعية على وصول الدعم المالي لكل الأندية المتضررة والتدخل لحل كل الأزمات التي عانت منها أندية في وقت سابق فور علمه بالتفاصيل.

وشدد عبد الغني على أن دور الجمعية لا يتوقف عند تقديم الدعم المالي للأندية مشيرًا إلى أن مجلس إدارته تحت أمر أي لاعب مصري يعاني من مشكلات مهما كانت طبيعتها وهو دور الجمعية التدخل والعمل على دعم اللاعبين ماليا ومعنويا وطبيا مؤكدًا أن الرسالة الخاصة بجمعية اللاعبين المحترفين هي رسالة أدبية واحترافية في نفس الوقت لا تتأخر عن تلبية نداء لاعبيها .