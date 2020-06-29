انت الان تتابع شتوتغارت يختم موسمه بهزيمة ويعود لدوري الدرجة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بعد غياب موسم واحد فقط في يعود شتوتغارت إلى دوري الدرجة الأولى

بعد موسم واحد فقط في الدرجة الثانية تمكن فريق شتوتغارت من العودة إلى مصاف فرق الدرجة الأولى في الدوري الألماني. وسيكون ذلك بدون مهاجمه المتألف ماريو غوميز.

ضمن فريق شتوتغارت عودته الى مصاف أندية الدرجة الأولى في بطولة المانيا لكرة القدم بعد موسم واحد فقط في الدرجة الثانية، وذلك على الرغم من خسارته على أرضه أمام دارمشتات 1-3 في المرحلة الرابعة والثلاثين الاخيرة من الدوري اليوم الأحد (28 يونيو/حزيران 2020).

وأنهى شتوتغارت، بطل المانيا خمس مرات، الموسم في المركز الثاني وراء أرمينيا بيليفلد، البطل الذي كان قد ضمن عودته إلى الدرجة الأولى قبل أسبوعين وذلك للمرة الأولى منذ عام 2009.

لكن عودة شتوتغارت إلى دودي الدرجة الأولى ستكون بدون نجمه ماريو غوميز لاعب المنتخب الألماني سابقا والذي سجل هدفه الأخير اليوم، إذ أعلن اعتزاله اللعب، وقال إنه بعودة فريقه إلى الدرجة الأولى يكون قد أنهي مهمته وأسدل الستار على مسيرته الكروية.

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واحتل هايدنهايم المركز الثالث الذي يخول صاحبه خوض الملحق مع فيردر بريمن صاحب المركز السادس عشر في البوندسليغا(دوري الدرجة الأولى) لتحديد هوية الفريق الذي سيلعب في الدرجة الأولى الموسم المقبل.

ومني هايدنهايم الذي كان يلعب في الدرجة الخامسة عام 2008، بخسارة ثقيلة أمام أرمينيا بيليفلد صفر-3 في الجولة الأخيرة، لكنه استغل السقوط المذل لهامبورغ على ملعبه أمام زاندهاوزن 1-5 علما بأن الخاسر كان يحتاج إلى نقطة واحدة لحسم بطاقة الملحق.

وسيلعب هامبورغ بالتالي للموسم الثالث على في الدرجة الثانية، علما بانه أهدر خوض الملحق الموسم الماضي بحلوله رابعا أيضا.