شكرا لقرائتكم بيراميدز يخوض تدريباته الجماعية اليوم فى إطار الاستعداد لعودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض اليوم، الاثنين، فريق بيراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، تدريباته الجماعية، فى إطار الاستعداد لعودة استئناف مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى، والذى كان توقف من منتصف شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيرس كورونا، حيث أصرت الدولة على عودة الحياة الرياضية لطبيعتها بعد أن منحت الضوء الأخضر لعودة النشاط الرياضى والتدريبات الجماعية منذ 20 يونيو الجارى، مع تطبيق الشروط الاحترازية لمنع انتشار الفيرس.

وقسم الجهاز الفنى لبيراميدز اللاعبين على مجموعتين لتطبيق مبدأ التباعد الإجتماعى وعدم تواجد عدد كبير من اللاعبين فى مكانًا واحد، وشمل المران جانب بدنى قوى وأخر تدريبات بالكرة.

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وكان بيراميدز مدد باح اليوم، تعاقده مع المدافع على جبر لمدة عامين إضافيين ليستمر بموجبه فى صفوف بيراميدز حتى عام 2024، بعدما كان عقده السابق ينتهى فى عام 2022، يأتى ذلك لما سبق وأشار إليه "اليوم السابع" فى إطار خطة النادى لتخفيض عقود كل من عمر جابر وعلى جبر وأحمد الشناوى، حيث إنهم من أعلى العقود فى صفوف الفريق ووقع على جبر عقده الجديد مع بيراميدز فى حضور هانى سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيونى مدير التعاقدات بالنادي، ليبقى المدافع الأساسى فى صفوف فريق الكرة لأربع سنوات مقبلة.

أوضح عمرو بسيونى مدير التعاقدات بالنادى أن على جبر كان عقده القديم ينتهى عام 2022 ووقع عقدا جديدا يبقى بموجبه لموسمين إضافيين ويصبح مستمرا فى النادى حتى عام 2024، على غرار ما حدث مع عمر جابر الذى وقع مؤخرا على عقده الجديد والذى يستمر بموجبه لعام 2024، فى إطار حرص إدارة بيراميدز على تجديد عقود العناصر الأساسية بالفريق.