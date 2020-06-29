شكرا لقرائتكم عمر ربيع ياسين: ناسيونال ماديرا يزاحم الأهلي على ضم سباق ضم أسامة جلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن أسامة جلال مدافع نادي إنبي والمنتخب الاوليمبي المصري، دخل بؤرة اهتمامات نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي، وذلك للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ظهور بمستوي متميز مع الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام التي أقيمت نهاية العام الماضي.

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وأكد عمر ربيع ياسين خلال تصريحات تلفزيونية: "الفريق البرتغالي يزاحم النادي الأهلي الذي حصل على توقيع اللاعب في وقت سابق لتدعيم خط دفاعه، لكنه لم ينجح في التوصل لاتفاق نهائي مع الفريق البترولي بشأن المقابل المادي المطلوب للاستنغناء عن اللاعب".

وأوضح: "جلال أبلغ مسؤولي إنبي أن رغبته الأولي هي الأنضمام للأهلي، وفى حالة عدم التوصل لاتفاق، سيخرج للاحتراف الخارجي".