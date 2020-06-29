شكرا لقرائتكم الجونة يعود لتدريباته الجماعية غدا استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة إلى الانتظام في التدريبات غدا عقب فترة توقف طويلة لنشاط كرة القدم، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز للموسم 2019-2020 واطمأن مسئولى الفريق على جميع اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري بإجراء مسحة ثالثة قبل العودة للتدريبات بحسب الموقع الرسمي للنادي واكتملت صفوف الفريق اليوم، الاثنين، بوصول مجموعة اللاعبين من القاهرة إلى الجونة استعدادا لاستئناف التدريبات الجماعية.

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة وكذلك الجهاز الفني والإداري والعاملين بمنظومة كرة القدم لمسحتي اختبار استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز للموسم 2019/2020 وعودة التدريبات الجماعية للفريق، وفضل نادي الجونة انتظار نتائج المسحة الثانية رغم سلبية جميع نتائج المسحة الأولى لبدء التدريبات الجماعية وبعد ظهور نتائج المسحة الثانية تأكد وجود حالة إيجابية واحدة في النادي.

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أبلغ نادي الجونة اتحاد الكرة بالحالة واتخذ جميع الإجراءات اللازمة وفقاً للبروتوكول الطبي المرسل من اتحاد الكرة ووزارة الصحة وقرر تأجيل بدء التدريبات حتي إجراء مسحة ثالثة للتأكد من سلامة الجميع واستئناف التدريبات يوم الاثنين القادم في حال التأكد من النتيجة السلبية للجميع بعد المسحة الثالثة.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.