شكرا لقرائتكم حسم عودة عمار حمدي للأهلي يعد انتهاء اعارته لطلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكدت عودة عمار حمدي لاعب النادي الأهلي المعار لطلائع الجيش لفريقه بمجرد انتهاء اعارته خاصة بعد اعلان اتحاد الكرة إقامة مسابقة 99 في الموسم الجديد، ويتمسك رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بعودة عمار حمدي نظرأ للحاجة لخدماته على المستوى الفني من ناحية ولعدم شغله مكاناً في القائمة من ناحية أخري لقيده تحت السن.

ويرغب فايلر فى استعادة خدمات عمار حمدى للاستعانة بخدماته لتعويض رحيل أحمد فتحى، فى ظل إجادة اللاعب فى مركز الظهير الأيمن، ورفض فايلر فى يناير الماضى الاستغناء عن خدمات عمار حمدى، إلا أن إصرار الأخير على الرحيل، أدى إلى موافقة النادى الأهلى على رحيل اللاعب، الذى رغب فى الحصول على فرصة المشاركة.

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وأكد عمار حمدي أن مسئولي الأهلي ابلغوه بعودته للفريق في الصيف، إلا أن اللاعب يحاول اقناع الإدارة الحمراء باعارته مًجدداً ولكن لصفوف الاتحاد السكندري في ظل اقتناعه بصعوبة الحصول على فرصة اللعب في الأهلي، ولرغبته في المشاركة باستمرار للحفاظ على فرصه في التواجد مع المنتخب الأوليمبي بالأولمبياد العام القادم.

ويقدم عمار حمدى مستوى متميزاً مع طلائع الجيش منذ انتقاله إلى صفوفه على سبيل الإعارة، كما قدم اللاعب شهادة اعتماده بعد تألقه مع المنتخب الأولمبى فى فعاليات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والتى استضافتها وحصدت لقبها مصر العام الماضى، ويدعم عمار حمدى خط الهجوم فى ظل الرحيل المتوقع لرمضان صبحى وصالح جمعة عن الأهلى بنهاية الموسم الجارى.

ووافق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة علي إقامة دوري 99 الموسم المقبل وعدم إلغائه بعد توصيه شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي باقامة المسابقة في الموسم المقبل ،وشهد اجتماع المديرين الفنيين للمنتخب والذي جمع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر مع شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي في حضور محمد بركات مدير منتخب مصر وتمت الموافقة علي استمرار المسابقة الموسم المقبل للحفاظ علي قوام المنتخب الاوليمبي خاصة أن هناك لاعبين لا يشاركون مع الفريق الاول بانتظام .