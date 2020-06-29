شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: الأهلى وقف حال صالح جمعة وكل لاعبية مصر بتسهر للصبح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رضا عبد عبد العال نجم الأهلى والزمالك الأسبق، إن مسئولي النادى الأحمر أوقفوا حال لاعبهم صالح جمعة سواء في تسويقه أو بيعه أو للخروج للإعارة بسبب تصريحاتهم المتكرر عن اللاعب واتهامه بعدم الالتزام.

وأكد رضا عبد العال في تصريحات خاصة أن صالح جمعة تعرض للظلم في القلعة الحمراء قائلا :" هل من المنطقى أن النادي الاهلى بجلالة قدره وتاريخه الكبير ونادى القرن مثلما يقول لا يستطيع أن يقوم لاعب".

وتابع نجم الأهلى والزمالك السابق :" العفو عن صالح جمعة مكسب كبير وموهبة كادت أن تضيع خاصة أن اللاعب عندما كان يحصل على الفرص كان يغتنمها ويؤدى بشكل جيد في الملعب ولا أعلم سبب تجميده طوال الفترة الماضية".

وواصل عبد العال:" ما المشكلة أن يتأخر صالح جمعة عن التدريب عاقبوه بالغرامة ما كل لاعيبة مصر بتسهر للصبح ولا بيحفظوا قرآن دعكم من الأونطة والكذب واللى يقولك بنام بدري وبشرب اللبن أنا وحسام وأبراهيم حسن كنا نسهر للصبح وبيبقى عندنا مبارة الساعة 3 ".

كان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، أكد أن صالح جمعة لاعب الفريق، سيشارك في التدريبات الجماعية غدا، مضيفاً أن اللاعب خاض برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية في الجيم وسيكون متواجدا غدا في التدريبات الجماعية.

وعقد ديفيد سيزا المدرب العام جلسة مغلقة مع صالح جمعة صباح اليوم الاثنين في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ابلغه فيها أنه توسط له لدى فايلر للسماح له بالموافقة على خوضه التدريبات الجماعية بعد ما لاحظه منه من التزام كبير وإصرار قوي على العودة من جديد لحسابات الجهاز الفني.

وقال سيزا لصالح جمعة: "أنت لاعب موهوب ونرغب في الاستفادة بقدراتك الكبيرة ولكن الالتزام شرط أساسي لعودتك للحسابات الفنية، ستشارك في التدريبات الجماعية بداية من الغد.

وتعهد صالح جمعة بمواصلة الالتزام خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزاً لانطلاق المباريات سواء على المستوى المحلي أو القاري، ويخوض صالح جمعة تدريبات بدنية شاقة على هامش تدريبات فريقه بشكل يومي منذ انطلاقها يوم الأربعاء الماضي، بعد فترة توقف استمرت 100 يوم بسبب جائحة كورونا.

وقدم صالح جمعة حسن النية بالالتزام بتعليمات السويسري رينية فايلر ومواصلة التأهيل في صالة الجيم، كما حرص صانع ألعاب الفريق الأحمرعلى خوض تدريبات يومية طوال الفترة الماضية للحفاظ على وزنه واستعادة فورمته البدنية والفنية املا في استعادة ثقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وترفض لجنة التخطيط بالأهلي رحيل صالح جمعة نهاية الموسم الجاري في ظل وجود قناعه تامه بقدرات صانع الالعاب الدولي الفنية والبدنية وانه سيمثل اضافة كبيرة حال عودته للحسابات من جديد.

Advertisements