شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الفيصل يطمئن على صحة الزيلعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اطمأن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على صحة اللاعب خالد الزيلعي، الذي تعرض لعارض صحي مفاجئ، وذلك عبر اتصال هاتفي أجراه، يوم الاثنين.

وكان الزيلعي أعلن قبل أيام عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" : الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه، أظهرت الفحوصات الطبيه إصابتي بمرض التصلب الجانبي الضموري مرض مجهول الأسباب طبياً.

ولعب صاحب الـ "33 عاما" مع عدة أندية في الدوري السعودي، مثل النصر وأبها والتعاون والفيصلي والخليج والرائد والباطن أيضا.

